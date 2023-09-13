國慶日國民黨縣市齊辦升旗 蔣萬安侯友宜同台

上周六國民黨總統參選人侯友宜作東，宴請國民黨執政縣市首長及苗栗縣長鍾東錦餐敘後，確定10月10日國慶日當天，所有國民黨縣市齊辦升旗。國民黨發言人楊智伃今天說，希望北部縣市長早上在中央黨部升旗，由於桃園稍有距離，主要參加市長是台北市長蔣萬安和侯友宜。

楊智伃表示，當天早上7時中央黨部舉辦升旗，各縣市為早上8時，會希望北部縣市首長可以在7時來黨部升旗，8時再去各個縣市自行舉辦的升旗典禮，北部包含北北基桃，因為桃園稍有距離，主要應該還是蔣萬安和侯友宜。後面的細節跟邀約，還要再確認，像國民黨立委暨前主席江啟臣，可能會在台中，但是大家有允諾會一起辦。

楊智伃說，各縣市舉辦升旗是因為桃園、台北，之前不是國民黨執政，不太重視國慶，希望能在主要幹道，在城市的各角落，都可以看到國旗。