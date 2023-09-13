國民黨團指登革熱蔓延只顧選情 綠委：疫情在控制範圍

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天表示，目前各縣市的登革熱疫情，都在控制範圍之內，第一線的公衛人員非常辛苦，希望不要有太多政治口水，地方政府有需要幫忙的地方，只要提出，大家都會一起努力。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，國民黨總召曾銘宗說，登革熱正在台灣全面蔓延，蔡政府只顧選情，不見登革熱疫情，國民黨團要求行政院長陳建仁就防治登革熱進行專案報告。

莊瑞雄說，行政院的重要蚊媒傳染病防治聯繫會議，從7月12日啟動應變機制，開會頻率為兩周一次，邀集全國22縣市共同參與，即時了解地方防治工作的進展與需求，同時提供地方政府協助。

莊瑞雄表示，有些人認為提供資源還是不夠，必須由中央主管機關實地視察，衛福部長薛瑞元在7月25日到雲林、台南視察，疾管署長莊人祥今年6月開始，不斷地在南部各縣市視察，大家聯手出擊，發揮公衛的專業，努力控制登革熱疫情。

莊瑞雄舉例，以台南市來說，出動400家醫療院所快篩，迅速找出個案，適當醫療處置，過程都是非常辛勞，這次登革熱個案，幾乎都屬於輕症，地方政府有任何需要幫忙的地方，只要他們提出來，中央政府都會共同努力，發揮公衛的專業。

莊瑞雄表示，目前各縣市的登革熱疫情，其實都在控制的範圍之內，期待不要有太多政治口水，因為第一線的公衛人員都非常努力跟辛苦。