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籲兩岸建立和平對話機制 郭台銘：台灣不需變成烏克蘭

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘在發表歐洲商會演說後，致贈一瓶金門高粱。記者鄭媁／攝影
鴻海創辦人郭台銘在發表歐洲商會演說後，致贈一瓶金門高粱。記者鄭媁／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天在歐洲在台商會發表演說，郭台銘表示，台灣應思考如何與中國大陸開啟正常對話的溝通管道，走向和平之路，台灣不會，不必，也不需要變成烏克蘭。

郭台銘指出，台灣在政治上，要向瑞士學習，在人民思想教育上，要向荷蘭學習，在世界合作上，需要向歐盟學習，台灣需要重新制定新的政策之路，在踏出這步前，台灣跟中國大陸開啟正常對話的溝通管道。

郭台銘說，兩岸必須優先建立一個和平對話機制，對話基礎是一中各表的九二共識，一方是中華民國總統，另一方是中華人民共和國主席，我們要坐下來談。金門和平宣言主張非常具體明確，要站穩中華民國立場，組成跨黨派，跨族群，跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判大門。

郭台銘表示，他提出的金門和平倡議提到，兩岸和平談判沒有時間表，在政治領域談成協議前，希望讓商業、經濟、文化、觀光活動先恢復往來互動，最近大陸開放一系列觀光地區，沒有包括台灣，這是政治影響經濟。

郭台銘說，不管打開對話僵局的鑰匙在哪裡，台北跟北京應該在金門坐下來談，談多久都可以，這是1949年到現在所留下來的問題，不是10分鐘、5分鐘、10個月、5個月可以談完，以對話代替對抗、用交流避免交戰，他要做的是，為台灣創造一個和平穩定的商業環境。

郭台銘 金門

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