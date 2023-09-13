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大陸開放138國出境旅遊 鄭文燦：沒開放台灣非常奇怪

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材（左）、行政院長鄭文燦（右）今出席交通部觀光局舉行第400萬名來台國際旅客歡迎儀式活動。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材（左）、行政院長鄭文燦（右）今出席交通部觀光局舉行第400萬名來台國際旅客歡迎儀式活動。記者周彥妤／攝影

中國大陸日前開放出境團體旅遊138國，台灣未入列。行政院副院長鄭文燦今天喊話，台灣那麼近，很多陸客想來，希望對岸能有好的回應；畢竟開放138個國家，還未開放台灣，「這是非常奇怪」，希望兩岸對等互動、健康有序交流，期望對岸打開陸客來台禁令。

交通部觀光局今天下午在台北松山機場，舉行第400萬名來台國際旅客歡迎儀式活動。

鄭文燦出席時致詞表示，今年600萬來台觀光人次目標，相信能提早達成；目前包括國際郵輪旅客也在恢復，預估明年可恢復八成，其中高檔旅客更從5%提高至20至25%，另外，台灣推動第三地陸客來台解禁，也獲得很好回響，很多陸客在海外來台灣旅遊，我們都很歡迎。

話鋒一轉，鄭文燦說，對岸恢復開放138個出境旅行團國家，仍未開放台灣，「台灣那麼近，很多陸客想來」，我方陸委會宣布準備期一個月，做好各種準備工作，「希望對岸針對團客到台灣旅客，可以做出比較好的回應，畢竟開放138個國家，還沒有開放台灣，這是非常奇怪」，希望兩岸對等互動、健康有序交流，期望對岸打開陸客來台禁令。

媒體詢問，陸方對團客解禁是否有跡象？交通部長王國材受訪表示，繼我方陸委會宣布恢復第三地陸客來台，「我們也持續透過管道，讓對岸了解中華民國有這樣宣示，歡迎陸客團前來。」

王國材說，期待這個月對岸有善意回應，「目前還沒看到」，有些觀光業者到交通部、行政院陳情，我們也和業者說應該給對岸一些建議，有些期待讓他們知道，有時開放是雙邊開放，我們已釋出善意，業者知道這個訊息，他們也會去對岸努力。

陸客 交通部長 鄭文燦 觀光局 王國材

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