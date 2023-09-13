綠批高虹安男友是地下市長插手跨年晚會 藍緩頰：都是為辦活動

大新竹跨年晚會原是一樁美意，如今爆出新竹市長高虹安男友李忠庭「喬事」爭議。無黨籍新竹縣議員朱健銘認為，原本新竹縣辦得好好的，如今卻無端受負面新聞波及；民進黨籍議員歐陽霆、蔡蕥鍹認為，李以個人身份「喬事」著實不妥，歐陽霆更質疑李藉著跨年晚會成大新竹地下市長；國民黨籍議員吳旭智認為，大家都是有心辦活動，有些資源本就可一起整合。

新竹市前文化局長錢康明近日爆料指市長高虹安男友李忠庭干政、喬跨年晚會活動，高昨天說新竹市今年不辦跨年，市府也說由縣市支持民間舉辦。錢康明斥責高虹安說謊，今天發文再爆李忠庭JACK從頭處理到尾，還要他不要管跨年，自己7月還和縣府交旅處長往返溝通，強調直到自己離職前都有「新竹市跨年晚會」。

蔡蕥鍹認為，請廠商贊助活動很正常，但目前有爭議的是在於李忠庭沒有任何公部門的職務身分，也非以機要任用等廣義的公務人員，如以個人身份幫忙市府「喬事」，著實不妥。

蔡蕥鍹表示，即便是正式公務人員，也受「公職人員利益衝突迴避法」規範，此法詳列各種衝突態樣，公職人員執行職務時，直接或間接使本人或其關係人獲取利益者，應予迴避。李忠庭若有機要秘書身份協助市府處理公務，或許較為恰當。

吳旭智認為，新竹縣市本來就有些資源可以一起整合，大新竹要一起整合來做，如果兩邊都辦跨年活動就變成拚場，一起來辦資源整合，還可請到更強卡司，還可以合作創造亮點、拉抬觀光。至於李忠庭「喬事」一說，吳旭智持保留態度，他認為大家都是有心來辦活動，多聽取各方意見也是一件好事。

朱健銘則認為，新竹縣每年都有舉辦跨年晚會，活動辦得精彩，還兼做慈善，獲得縣民一致好評，且新竹縣市本來就分家了，為何高虹安自己爆發爭議，還要把新竹縣拉下水、扯到楊文科「主動邀請」並強調「縣長真的很冤枉」。

歐陽霆批評，李忠庭一個沒公務身分的人，為何可以插手跨年晚會？高虹安聽他指揮，難道新竹縣政府也要聽他指揮嗎？李忠庭儼然就是藉著大新竹跨年晚會，從新竹市地下市長變成「大新竹地下市長」，跨年晚會活動原本就是雙方局處首長來研議，怎能交個一個外人？如今爆發爭議，新竹縣交旅處長戴志君也神隱、不接電話，無從得知整起事件經過，要議員怎麼監督？