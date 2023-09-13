巴西蛋進口爭議 柯文哲轟官商勾結詐領國庫夭壽

巴西雞蛋誤標效期，全面回收下架。民眾黨總統參選人柯文哲今天說，當官當久當到良心都不見，從國庫詐一筆錢出來，還幹這種事情，官商勾結，非常夭壽。

柯文哲指出，過去他剛從政時常說，政治不難，找回良心而已，他很驚訝，為什麼當官當久良心會不見，這是他對民進黨很大的一個批評，要汙點小錢就算了，擋BNT、高端，搞政治的人，怎麼搞到最後連良心都不見了，怎麼一回事。

柯文哲表示，巴西蛋標示很清楚，四個月怎麼會偽造期限，根本是造假，官商勾結，從國庫詐領一筆錢出來，還幹這種事情，夭壽。

柯文哲質疑，巴西都已經是禽流感地區，那個蛋到台灣才洗，那禽流感風險不就帶進來了。第二點，那個蛋都已經知道是四個月了，昨天說什麼包膜，建議他乾脆噴防腐劑，可以放更久。

針對光電爭議頻傳，柯文哲說，既然簽約就要遵守，不能簽約後說改就改；要建立正常國家，重點要讓人民對政府是可以信任，他到南部去看光電，就知道問題在哪，光電鋪設要20年才回本，讓土地使用靈活度降低，中南部民眾稱，在民進黨執政下台灣亮起來，飛起來，意指土地鋪設滿光電，這個國家到底在搞什麼。