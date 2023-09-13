民眾黨推第三方檢舉平台 王婉諭：新噱頭還是內鬥工具

民眾黨今天成立第三方檢舉平台，建立制度化匿名檢舉機制，宣示掃黑決心，時代力量黨主席王婉諭說，這是什麼新噱頭，還是黨內內鬥工具，任何政黨如果有決心要反黑，只要動動手指，執行入黨資格審查，或是在接獲檢舉後，徹底調查就可以做到。

王婉諭中午在臉書發文表示，她在716遊行點名民眾黨主席柯文哲，要求柯面對民眾黨黑金問題，民眾黨的黑金犯罪前科連環爆，柯文哲今天宣布要引入會計事務所的第三方機制，要讓黨員匿名檢舉，防腐除弊。她看不懂，這是什麼新的噱頭，還是黨內內鬥的工具，犯罪前科是任何人都可以在網路上查到的資訊，任何政黨如果有決心要反黑，只要動動手指，執行入黨資格審查，或者在接獲檢舉後，徹底調查就可以做到。

王婉諭指出，不用什麼匿名檢舉，現在就可以列出來好幾個，包括雲林縣議員陳乙辰涉嫌共同犯恐嚇危害安全罪；花蓮縣議員傅國淵傷害罪被判拘役；雲林縣黨部執行長王新堯曾涉嫌強盜、暴力討債；雲林縣黨部北港區主任李順晟共同犯傷害罪被判刑。雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉家暴；台南黨部青年部總召集人尤信元妨害風化案判刑4個月；台南黨部執行長洪梓傑傷害罪拘役20天，以及民眾黨人力部主任陳亞麟，收受工程回扣款遭貪污起訴。

王婉諭表示，請問這些涉及黑金的黨內人士，民眾黨處理的態度是什麼，還是就像柯文哲前天的回應，每個人要為自己的行為負責，等判決結果出來再講，但在那之前，人總是要賺錢吃飯工作，如果是這樣的話，這算哪門子的超越藍綠，哪門子的拒絕黑金。