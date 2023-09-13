時力：民眾黨掃黑甩鍋會計事務所 查帳查黑道分不清楚

民眾黨今天成立第三方檢舉平台，建立制度化匿名檢舉機制，宣示掃黑決心，時代力量發言人余佳蒨表示，會計事務所的專業是透過查帳內部防弊，民眾黨把防範黑金入黨的把關責任，大剌剌甩鍋給第三方，反而凸顯缺乏整飭黨內黑金的決心，令人失望。

時代力量發布新聞稿指出，民眾黨涉黑醜聞連環爆，總統參選人柯文哲今天宣布找會計師事務所「勤業眾信」合作成立第三方檢舉平台。

余佳蒨質疑，會計事務所的專業是透過查帳內部防弊，社會質疑黑道黨職在外界大搞黑金，民眾黨是分不清楚查帳和查黑道的差別，還是刻意裝傻模糊焦點，民眾黨把防範黑金入黨的把關責任，大剌剌甩鍋給第三方，凸顯柯文哲缺乏整飭黨內黑金的決心。

余佳蒨強調，防範黑金入黨是政黨最起碼的把關責任，更是每個政黨都應該內建的DNA，從黨員的入黨資格審查，再到接獲檢舉的後續調查評議，政黨絕對責無旁貸，從未聽聞哪個政黨把這個核心工作外包出去，這麼做就是卸責，而非民眾黨宣稱的公正客觀。

余佳蒨表示，會計事務所的專長是透過查帳，協助企業進行內部防弊，而非查黑道，民眾黨面對涉黑爭議，自己不扛起最起碼的清查工作，大動作成立所謂第三方查核平台，只想藉由「第三方」的字樣綁架事務所公信力，無法說明如何查明黑道黨員問題，只是在轉移焦點。

余佳蒨還說，一個政黨的反黑程度，就是看政黨領導人的決心和能力，柯文哲過去常說「面對問題是解決問題的第一步」，但是在黨公職面臨染黑、染紅、涉貪遭起訴等重大爭議時，以「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」等避重就輕說法輕輕帶過。