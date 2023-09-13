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中國鼓勵台人在福建買房 洪申翰：包裹著糖衣的毒藥

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄（右）、洪申翰（左）今天舉行輿情回應記者會。記者胡經周／攝影
民進黨立委莊瑞雄（右）、洪申翰（左）今天舉行輿情回應記者會。記者胡經周／攝影

中國大陸昨天發布福建對台示範區文件，鼓勵台胞在福建購房置業，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，中國為了救房市、刺激房市的需求，所以想要引入更大的資金，然而看起來是名為惠台，其實是在利用台灣、利用資金，包裹著糖衣的毒藥。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，洪申翰表示，中國經濟面對下行與放緩，國際社會都非常關注，因為帶給全世界非常大的衝擊，其中最大的痛點就是房地產的問題，從恆大、碧桂園逐漸跳票，甚至發生融資斷頭的事情，後來房地產的融資出現緊縮，因而引起很大的恐慌。

洪申翰指出，中共現在為了救房市，想要引入更大的資金，從他們一連串的作為，搭配現在的福建惠台21項原則，只要想要引入台灣的資金，協助中國救房市，因為資金流通不足，看起來是名為惠台，其實是在利用台灣、利用資金，包裹著糖衣的毒藥。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，中共干預台灣大選，現在變成N部曲，過去有很多經濟上的惠台措施，最後不是無疾而終，不然就是有特別的考量。

莊瑞雄說，中國最近的房市非常低迷，本身的青年失業率飆高，現在突然發布惠台措施，大家當然會感到錯愕，然而中國為了救房市，多個城市取消住宅限購，自己的購買力不夠，開放台灣人購房，然後當成惠台措施。

莊瑞雄表示，兩岸的善意交流，政府都表達歡迎，不過禁止台灣的農產品輸入，或者是開放團客獨漏台灣，對台灣來講，都不是善意的行為，現在又丟出一個看似對年輕朋友、兩岸交流的惠台措施，看起來陷阱蠻多的。

莊瑞雄強調，對於兩岸之間更密切的交流、善意的交流，民進黨政府都表達歡迎，但是現在是台灣選舉的時刻，特別提出這樣的惠台措施，還是要提醒國人特別小心。

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