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影／超思進口蛋爭議 民眾黨要求陳建仁立院專案報告

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠就立法院第10屆第8會期即將開議，下午黨團將進行協商，對於研議開會日期，邱臣遠表示愈早愈好，希望9月19日能開始。又因近期因超思雞蛋爭議，要求行政院長陳建仁在施政總質詢前，針對超思爭議專案報告。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠就立法院第10屆第8會期即將開議，下午黨團將進行協商，對於研議開會日期，邱臣遠表示愈早愈好，希望9月19日能開始。又因近期因超思雞蛋爭議，要求行政院長陳建仁在施政總質詢前，針對超思爭議專案報告。記者黃義書／攝影

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠就立法院第10屆第8會期即將開議，下午黨團將進行協商，對於研議開會日期，邱臣遠表示愈早愈好，希望9月19日能開始。又因近期因超思雞蛋爭議，要求行政院長陳建仁在施政總質詢前，針對超思爭議專案報告。

邱臣遠呼籲此屆立委最後一個會期，除了預算監督外，法案推動也須回應人民。首先第一、要求優先通過「交通安全基本法」，回應民意，撕掉行人地獄惡名標籤；第二、針對居住正義，房屋稅條例相關的修正案，在居住正義的部分也要回應民意完成三讀；第三、「最低工資法」是蔡政府承諾，但立法延宕的法案，不希望民進黨為選舉開空頭支票，要求將此案列為優先法案審理完成；第四、「新聞媒體與數位平台公平發展法草案」，不論是新聞價值、使用者付費的核心理念相關制度也已討論多次，應該儘速審查或三讀。

邱臣遠表示本次會期是最後會期，一定要從嚴遵守財政紀律，在法定時間內完成，明年度公務預算盼盡量在本會期完成三讀，不希望選後再召開相關臨時會，不希望太多政治力干擾、倉促通過預算。

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