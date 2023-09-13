遭批修鄰損規範放水　柯文哲駁是修嚴批評議員該換良心

基泰大直建案因施工造成周遭民宅倒塌，民進黨台北市議員許淑華質疑，柯文哲擔任台北市長任內，修改台北市建築施工鄰損事件爭議處理規則，建商球員兼裁判。柯文哲今天表示，在他任內把鄰損相關規定修得更嚴，那些批評的議員，建議換一副眼鏡，應該要換一副良心，明明知道不是事實，卻故意要害人。

柯文哲說，北市府在他任內，相當有制度，鄰損問題說放水，怎麼可能，把修法前後條文調出來看就很清楚，他任內是修得比較嚴格。

柯文哲指出，以前建商檢查鄰居現況是「得」，他任內改成「應」，建商有義務檢查鄰居現況；同時增加行政指導，建商必須送都發局備查；以前是擇期處理，現在14天內要會勘，非常清楚他任內定的法律比較嚴格。

柯文哲說，批評的議員應該換一副眼鏡，正確來說，應該要換一副良心，明明知道不是這樣，還故意要害人，他的態度是這樣，哪裡有錯就改，要批評的是住玻璃屋的人不要往外丟石頭，因為石頭會反彈回來。