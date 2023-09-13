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高虹安爭議連環爆 柯文哲：不護短 黨內新制度剛好查一查

傳郭台銘副手口袋名單有3人 她未必是首選卻是最佳救援？

遭批修鄰損規範放水　柯文哲駁是修嚴批評議員該換良心

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）上午出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台，民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，引進國際著名會計師事務所的「第三方檢舉平台」，黨主席柯文哲說明此次合作。未來若黨職人員涉及貪污、性騷等不法情事，黨員可透過匿名方式檢舉、查察，保護吹哨者、健全黨內人事制度，不像民進黨吃案ㄧ樣什麼事也沒有，當被問及光電和風電對台灣的影響，他語帶諷刺地說南部流傳一句笑話「民進黨統治下讓台灣亮起來飛起來」。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）上午出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台，民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，引進國際著名會計師事務所的「第三方檢舉平台」，黨主席柯文哲說明此次合作。未來若黨職人員涉及貪污、性騷等不法情事，黨員可透過匿名方式檢舉、查察，保護吹哨者、健全黨內人事制度，不像民進黨吃案ㄧ樣什麼事也沒有，當被問及光電和風電對台灣的影響，他語帶諷刺地說南部流傳一句笑話「民進黨統治下讓台灣亮起來飛起來」。記者曾吉松／攝影

基泰大直建案因施工造成周遭民宅倒塌，民進黨台北市議員許淑華質疑，柯文哲擔任台北市長任內，修改台北市建築施工鄰損事件爭議處理規則，建商球員兼裁判。柯文哲今天表示，在他任內把鄰損相關規定修得更嚴，那些批評的議員，建議換一副眼鏡，應該要換一副良心，明明知道不是事實，卻故意要害人。

柯文哲說，北市府在他任內，相當有制度，鄰損問題說放水，怎麼可能，把修法前後條文調出來看就很清楚，他任內是修得比較嚴格。

柯文哲指出，以前建商檢查鄰居現況是「得」，他任內改成「應」，建商有義務檢查鄰居現況；同時增加行政指導，建商必須送都發局備查；以前是擇期處理，現在14天內要會勘，非常清楚他任內定的法律比較嚴格。

柯文哲說，批評的議員應該換一副眼鏡，正確來說，應該要換一副良心，明明知道不是這樣，還故意要害人，他的態度是這樣，哪裡有錯就改，要批評的是住玻璃屋的人不要往外丟石頭，因為石頭會反彈回來。

柯文哲 議員

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