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陳智菡稱民進黨員兩成有案底 綠委：毫無證據轉移焦點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨天指控，民進黨員兩成有案底。民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，陳智菡用這種毫無證據的指控，只是想要轉移焦點，難道她要講的是民眾黨，不小心講成民進黨，希望民眾黨認真面對染黑的問題。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，洪申翰表示，看到陳智菡昨天的指控，大家都非常傻眼，因為她完全沒有任何證據，而且提不出任何證據，其實這段時間以來，網路上有很多對於民眾黨、民眾堂的指教，「人家都是指證歷歷，拿出具體證據」。

洪申翰說，沒想到民眾黨的官方發言人，而且是柯文哲最重要的幕僚，竟然用這種毫無證據、隨意的指控，感覺只是想要轉移焦點，自己昨天看到新聞甚至還一度懷疑，陳智菡要講的是民眾黨，結果不小心講成民進黨。

洪申翰強調，不知道陳智菡心裡是怎麼想的，但是這是毫無證據的指控，對於現在被外界指證歷歷，民眾黨應該認真面對染黑的問題，而不是用轉移焦點的方式，這不是一個負責任的政黨，他們應該要有的作為。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，對於陳智菡的說法，他感到匪夷所思，畢竟自己曾經擔任民進黨台北市黨部主委，「連我在當黨部主委的時候，都不會有這方面的統計」，這是民眾黨慣用的手法，只要政黨被指涉，就趕快丟球給別人，然而輕率的發言，經常會造成誤解。

民眾黨 民進黨 陳智菡

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