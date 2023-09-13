影／針對巴西進口雞蛋爭議 侯友宜喊話賴清德表態

巴西進口雞蛋爭議持續延燒，對於雞蛋標錯效期，回收下架一事，新北市長侯友宜上午在市政會議後受訪時批評，這是很離譜的事情，呼籲民進黨政府不要讓食安問題傷害民眾健康，更對賴清德喊話「身為民進黨主席的賴副總統要出來說一下，他不是醫生嗎？為所有人民的健康，對這問題要表示一下態度」。

超思專案進口的巴西雞蛋，台農蛋品將效期「9月24日」的雞蛋標示為「10月5日」，台農蛋品昨發出聲明坦承包裝誤標，將該批巴西蛋主動回收並下架。侯友宜上午表示，這是滿離譜的事情，民進黨政府從缺蛋及很多進口的公司黑幕重重，都沒有去反省檢討。更離譜的還有逾期的蛋，民進黨政府要說清楚，不要讓食安問題傷害民眾，健康最需要關注。侯友宜也呼籲賴副總統、賴主席要出來說一下，為所有人民的健康，對這問題要有一個態度。