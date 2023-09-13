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柯美蘭選竹市立委意願高 柯文哲：提名時間已過剩徵召

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲上午出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台，民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，引進國際著名會計師事務所的「第三方檢舉平台」。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲上午出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台，民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，引進國際著名會計師事務所的「第三方檢舉平台」。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲先前屬意自己的妹妹柯美蘭參選新竹市立委，柯文哲臉書粉絲專業昨天上線，傳出柯美蘭最快本周宣布參選。柯文哲今天受訪表示，柯美蘭個人意願很高，但是民眾黨提名時間已過，現在只剩徵召，有一定標準跟程序，還沒定案。

地方盛傳，柯美蘭近期已經辭掉醫院眼科醫師工作，準備投入立委選舉，民眾黨人士證實，柯美蘭在地方表達參選意願，並已經成立粉絲專頁，但尚未通過民眾黨提名程序，尚未正式定案。

至於柯美蘭成立粉絲專業是否代表要參選立委，柯文哲表示，柯美蘭個人意願很高，但他跟柯美蘭說，民眾黨提名時間已經過，現在只剩徵召，有一定標準跟程序，現在尚未定案。

2024選舉 2024立委選舉

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