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兩岸統一時間表 楊榮文：時間不在台灣這一邊

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
新加坡前外交部長楊榮文於亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說，他認為台海現狀無法長久，並強調，基於美國會用武力來阻擋中國大陸統一台灣是不明智的，他相信時間不在台灣這一邊。（環球網）
新加坡前外交部長楊榮文於亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說，他認為台海現狀無法長久，並強調，基於美國會用武力來阻擋中國大陸統一台灣是不明智的，他相信時間不在台灣這一邊。（環球網）

新加坡前外交部長楊榮文今天在台灣發表演說，他認為台海現狀無法長久，美國會用武力阻擋中國大陸統一台灣是不明智的。他相信時間不在台灣這一邊。

楊榮文在亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說。他表示，台海現狀是不穩定和虛幻的，台灣只有在美國的支持之下，才能維持和中國大陸分離的狀態。美國能維持台海現狀多久，取決於美中之間的軍事力量平衡，以及台灣人民的意願。

他指出，台灣是美國以第一島鏈圍堵中國大陸解放軍的關鍵地區，其對台政策不是出於愛台灣人，而是利用台灣來對付中國大陸的一枚重要棋子，是為了讓中方無法獲得台灣這個打不沉的航空母艦。

楊榮文認為，隨著中美平衡向中國大陸傾斜，台海情勢會產生變異。台海現狀實際上是不可持續的，不獨、不武、不統只是把問題推遲，台灣廣義上有兩個選擇，一是繼續維持現狀，期待有一天中國大陸會發生變化，導致統一變得不再必要，或者台灣可以努力推動與中國大陸漸趨一致，使之成為一個和今日中華人民共和國不同的中國。

他說，維持現狀直到台灣有機會獨立的可行性不高，台灣不可能單靠自己與中國大陸戰鬥，美國不會直接介入台海戰爭的，台灣只是美國一個可以犧牲的棋子。

楊榮文指出，若基於美國會用武力阻擋統一，以規畫台灣的未來是不明智的，時間不在台灣這一邊。

至於如何達成「一個中國」的未來，楊榮文提出一個中國人的邦聯（commonwealth／confederation），台灣的主要政黨可以考慮以某種方式讓邦聯的概念納入黨章，以此致力於導向最終和平統一的漸進式過程。

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