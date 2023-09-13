影／民眾黨成立外部第三方檢舉平台 柯文哲：不像民進黨吃案
民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，引進國際著名會計師事務所的「第三方檢舉平台」，黨主席柯文哲與「勤業眾信」代表共同出席說明此次合作。
民眾黨主席柯文哲上午出席簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台。柯文哲表示民眾黨為完善黨內防腐除弊制度，引進國際著名會計師事務所的「第三方檢舉平台」，未來若黨職人員涉及貪汙、性騷等不法情事，黨員可透過匿名方式檢舉、查察，保護吹哨者、健全黨內人事制度。柯文哲也說不像民進黨吃案一樣什麼事也沒有。
當被問及光電和風電對台灣的影響，柯文哲諷說南部流傳一句笑話「民進黨統治下讓台灣亮起來、飛起來」，原因是因為南部裝滿光電板，從衛星看台灣就亮起來，沿海裝滿風機，看起來到處都是螺旋槳，所以台灣就飛起來。
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