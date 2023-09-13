推進立法程序 美國會將討論美台雙重課稅文件

為了解決美台雙重課稅問題，參眾兩院財政與歲出入委員會徵集公眾意見月餘，美國聯邦參議院金融委員會宣布，14日將討論避免美台雙重課稅的政策性文件，下一步將正式提出法案，推進立法程序。

由於台灣與美國非官方關係的特殊性，無法像其他國家一樣以談判和簽署條約的方式來解決雙重課稅問題。

財政委員會主席魏登（Ron Wyden）和首席議員克雷波（Mike Crapo）日前表示，國會尋求創造性方法，為跨境經營的美台勞工和企業提供解決雙重課稅問題的待遇。

因此，跟一般國會審查法案程序略有不同，參院財政委員會和眾院歲出入委員會共同聽取公眾意見後，由隸屬於美國國會的聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）草擬政策性文件，在美國國內稅法（Internal Revenue Code, IRC）中新增台灣章節，落實避免雙重課稅問題，名為「美台快速減免雙重課稅法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）。

委員會討論通過後，將撰寫正式法律文字，展開法案審議流程，交眾議院和參議院分別審查。

政策性文件提到，新章節將為台灣民眾提供實質性福利；這項立法要求完全互惠因此只有台灣向在台灣納稅的美國民眾提供同樣福利時，法案才會完全生效。

除了財政委員會主導美台雙重課稅議題外，參院外委會在7月13日已口頭表決通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權美台洽簽租稅協定，以處理雙重課稅問題，促進貿易投資。