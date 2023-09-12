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桃機電纜遭破壞釀停電 監院糾正航警局、桃機公司

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
針對桃園國際機場基礎設施耐災韌性不足，安全防護作為欠缺數位化、智慧化等科技輔助機制，監察院今天通過糾正內政部警政署航空警察局、桃園機場股份有限公司。圖為台灣桃園機場。圖／桃園機場公司提供
針對桃園國際機場基礎設施耐災韌性不足，安全防護作為欠缺數位化、智慧化等科技輔助機制，監察院今天通過糾正內政部警政署航空警察局、桃園機場股份有限公司。圖為台灣桃園機場。圖／桃園機場公司提供

針對桃園國際機場基礎設施耐災韌性不足，安全防護作為欠缺數位化、智慧化等科技輔助機制監察院今天通過糾正內政部警政署航空警察局、桃園機場股份有限公司。

2022年3月11日，2名臨時工人輕易突破設施設備所有安全防護機制，蓄意破壞高壓電纜，造成部分區域停電，影響機場正常作業，甚至有危害飛航安全之虞，損及政府聲譽及國際形象。監察院交通及採購委員會、內政及族群委員會聯席會議今天通過監委陳景峻、郭文東、張菊芳提案，糾正內政部警政署航空警察局、桃園機場股份有限公司。

監委表示，行政院2014年12月將桃園國際機場列為「一級」國家關鍵基礎設施，其安全防護目標在於辨識潛在威脅與災害影響，降低設施脆弱性，縮減設施失效影響範圍與強度，提高應變效率並加速復原等。

監委說，但機場保安脆弱點檢視及評估機制付之闕如，航警局未本於職責，隨時檢視脆弱點之安全設施，桃園機場公司亦未善盡非公權力部分保安作為，使規定形同具文，容任機場潛藏186處設施設備安全防護不足或不符合保安需求，形成機場保安漏洞，導致停電事件發生，航警局及桃園機場公司核均有違失。

桃園機場 機制 停電 監察院

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