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桃機電纜遭破壞釀停電 監院糾正航警局、桃機公司
針對桃園國際機場基礎設施耐災韌性不足，安全防護作為欠缺數位化、智慧化等科技輔助機制，監察院今天通過糾正內政部警政署航空警察局、桃園機場股份有限公司。
2022年3月11日，2名臨時工人輕易突破設施設備所有安全防護機制，蓄意破壞高壓電纜，造成部分區域停電，影響機場正常作業，甚至有危害飛航安全之虞，損及政府聲譽及國際形象。監察院交通及採購委員會、內政及族群委員會聯席會議今天通過監委陳景峻、郭文東、張菊芳提案，糾正內政部警政署航空警察局、桃園機場股份有限公司。
監委表示，行政院2014年12月將桃園國際機場列為「一級」國家關鍵基礎設施，其安全防護目標在於辨識潛在威脅與災害影響，降低設施脆弱性，縮減設施失效影響範圍與強度，提高應變效率並加速復原等。
監委說，但機場保安脆弱點檢視及評估機制付之闕如，航警局未本於職責，隨時檢視脆弱點之安全設施，桃園機場公司亦未善盡非公權力部分保安作為，使規定形同具文，容任機場潛藏186處設施設備安全防護不足或不符合保安需求，形成機場保安漏洞，導致停電事件發生，航警局及桃園機場公司核均有違失。
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