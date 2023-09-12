防電信詐騙 鄭文燦：政府正在開發類似Whoscall的APP

為了阻絕電信詐騙，行政院副院長鄭文燦今天出席「全民反詐」公益講座表示，政府在開發類似「Whoscall」的APP，可以不接收網路電話或簡訊，讓民眾電信詐騙防護網建立起來；此外，將來政府部門是用固定的簡訊代號，讓民眾容易區別其他仿冒政府的詐騙簡訊。

鄭文燦表示，政府在準備打詐的工作上，去年銀行端在臨櫃阻止詐騙金流有42億元，數字很高，銀行會去查核問題帳號，原本轉帳入帳的時間是24小時，現在改為48小時，能讓當事人有時間去追蹤、警方有時間去辦案，銀行有時間去阻詐。

鄭也提到，投資網站現在採取投資實名制，假設沒有獲得金管會核准的字號，刑事警察局和金管會移送給平台業者，他必須要在24小時下架，如果沒下架可以罰款，這個下架率很高，一個月2、3000件，表示網路投資詐騙正在減少。

鄭文燦表示，今天有特別請中華電信參與，中華電信在簡訊阻詐方面，運用了大量資料的AI分析，讓大量發送的簡訊減少，另外也針對網路電話的管制；另外，政府所使用的公用簡訊，數位部也制定好了。

鄭文燦指出，今年1至6月，銀行阻斷金流有約30億元，所以源頭阻絕是很重要的，電信、網路、金融三方面都要做源頭阻絕，避免讓警察單位疲於奔命。當然打詐可從受害者往上追溯、源頭往下調查兩策略，各大電信公司針對文字簡訊都會做語意分析，若涉及詐騙投資等等第一關就會阻絕。

鄭文燦表示，政府也推出政府公版的簡訊帳號，以後政府的電信帳號會一致，讓大家一看就知道，其他仿冒的就很容易區別，但現在看起來電信的簡訊有減少，但網路的簡訊仍需要阻絕，這是未來需要NCC、數位部和各大電信公司共同努力。

鄭文燦也坦言，現在防治網路電信詐騙做很多，但還不夠，詐騙集團也會用虛擬貨幣或第三方支付，將來也會採取必須連結到手機門號的機制，讓追蹤可以澈底。打詐團隊很辛苦，行政院會給各單位最高的支援，希望詐騙案件能夠慢慢降低，抓得越多以後犯罪成本就越高，減少詐騙案的發生。