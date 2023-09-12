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台農認巴西蛋效期誤標 王鴻薇：過期雞蛋農業部自己吃

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

超思雞蛋爭議延燒，農業部稱自巴西進口的雞蛋效期為120天，最後一批進口為5月30日，效期到9月30日，卻被踢爆市售台農蛋品標示效期到10月5日，台農蛋品承認「誤標」。國民黨立委王鴻薇今表示，台農是打臉農業部，並喊話農業部畜牧司副司長李宜謙，過期雞蛋要不要自己吃給大家看？

王鴻薇說，昨天她具體檢舉農業部稱保鮮期只有90天的超思公司巴西進口蛋，最後一批是5月30日裝船，竟被發現台農蛋品公司供應的巴西蛋，效期竟標示至10月5日。

王鴻薇提到，沒想到李宜謙，為了幫超思說話竟然說，巴西這幾批進口雞蛋蛋殼上有氣孔，若有細菌跑進去就會壞掉，因此會用食用臘做「噴膜」處理，把雞蛋包膜起來，因此「保存期限最長可達4個月（120天）」，完全沒有問題，但是根據農業部自己的公告「進口雞蛋依進口來源國不同航程需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天。」農業部食安規則朝令夕改，護航超思沒有下限。

王鴻薇強調，現在好了，台農蛋品公司發出聲明，坦承巴西進口雞蛋誤標效期，已主動全面回收下架，絕不會流入市面，直接重重打臉農業部，農業部要不要向全民交代，怎麼會為了超思，讓這些雞蛋有效期限可以多生出一個月？請問李宜謙，這些過期雞蛋要不要自己吃給大家看？

超思 雞蛋

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