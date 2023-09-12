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巴西蛋下架 徐巧芯酸「陳吉仲把雞蛋當iPhone15？」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
針對巴西進口雞蛋全面下架一事，台北市議員徐巧芯說，當初農業部要告她，如今她成了先知。本報資料照片
針對巴西進口雞蛋全面下架一事，台北市議員徐巧芯說，當初農業部要告她，如今她成了先知。本報資料照片

台農蛋品公司販售的巴西進口雞蛋誤標效期，而遭全面回收下架。對此，台北市議員徐巧芯在臉書表示，農業部在六月時說進口效期為三個月，不料到九月份，為了護航超思及巴西蛋進爭議，直接改口多了一個月還說是「手機包膜」，諷「陳吉仲是把雞蛋當iPhone15，把自己當成賈伯斯或庫克了嗎？」

徐巧芯說，這批進口雞蛋明明5月底在巴西裝船，上架賣給民眾卻說製造日期是9月5日、保存期限到10月5日，誰能對這批雞蛋的食安有信心？被抓包才趕忙下架回收，那之前有多少民眾已經吞下肚？「農業部要告我，結果現在巴西蛋『校正回歸』，全面下架回收！我根本先知好嗎！」

她也質疑， 6月時又說要給烘焙業者用的，怎麼9月拿出來賣給一般民眾？這種前言不對後語已經很多次，說一個謊就要用更多謊來圓。

徐巧芯點出，政府應該要查有多少標示錯誤的蛋已流入市面？目前到底還有多少巴西蛋的庫存？政府願不願意再次抽驗，確保巴西蛋的品質？這些蛋流向為何？目前都如何使用？

最後她也說，超思負責人到現在仍沒有出面釋疑，農業部反而成了發言人，不段幫腔，超思什麼時候才要出來回應社會？

超思 雞蛋

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