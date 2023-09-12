世壯運同台 侯友宜：運動友誼橋樑 蔣萬安：雙北無限可能

2025雙北世界壯年運動會STRONG WIN暖身系列活動正式開跑。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台主持啟動儀式。蔣萬安表示，雙北攜手合作舉辦2025世壯運，不僅代表熱血的運動精神，也象徵疫情後克服挑戰展現的堅毅精神，展現台北新北一加一大於二的無限可能；侯友宜也表示，雙北兩市人口加起來有六、七百萬，若加宜蘭、桃園等近千萬，雙北要讓全世界看到台灣，讓台灣的運動成為建構國際友誼最好的橋樑。

蔣萬安與侯友宜今天兩人再度同台主持雙北世壯運活動啟動，兩人活動前聯訪，一個處理大直民宅塌陷的後續救災安置、一個是2024大選參選人話題多，兩人一開始面對媒體受訪，看到現場超過20多家媒體，還互推說「你先你先....記者比較想訪問你....、你站中間....你來你來....」，蔣萬安祝福侯友宜訪美一定順利，侯友宜也讚許這次蔣萬安在民宅塌陷案的以民為念。

對於世壯運即將在2025年登場，蔣萬安致詞表示，台北市與新北市再度攜手合作舉辦2025世壯運，這不僅代表熱血的運動精神，也象徵全球聞名共創疫情展現的堅毅精神，這次的運動會展現台灣可以舉辦國際賽事能力也展現台北新北一加一大於二的無限可能。

蔣也提到，其實這次世壯運的籌辦過程，相當不容易，經歷疫情，相關申辦、決選、簽約都改線上，尤其在競爭激烈下，擊敗法國巴黎、澳洲伯斯等城市，雙北脫穎而出，象徵雙北合作、舉辦國際賽事能力獲得肯定。

侯友宜也表示，整個世壯運籌備在雙北密切合作下，剩下六百天、時間很短，時間不等人，包括辛苦的夥伴包括單項協會、市府團隊等，每一個環節需要大家協調盡全力。侯也提到，這次雙北也會以交朋友的方式，搭起友誼運動橋樑，讓兩個城市被看到，也讓台灣的運動成為建構國際友誼最好的橋樑。

記者會上，主辦單位也邀請2023全羅北道亞太壯年運動會射箭冠軍袁叔琪、及資深田徑教練潘瑞根分享自身運動經驗，鼓勵民眾報名暖身系列活動。

蔣萬安說，世壯運的暖身系列活動今天開跑，今年度共計有29項運動種類，共計104堂訓練營課程開放免費報名，至於世壯運賽事將於2025年5月17日至30日舉辦，2024年2月將開放報名，將會是一場結合國際交流、文化體驗、觀光旅遊的國際運動盛會，預計會有110個國家、4萬名選手、親友、隊職員等到台灣。