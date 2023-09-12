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蔣萬安、侯友宜同台世壯運 柯文哲臉書直播？北市：測試疏忽

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
許多眼尖網友一早傻眼，網路直播預告，竟是已卸任9個月的前市長柯文哲在臉書直播蔣萬安、侯友宜的「2025世壯運暖身系列活動啟動記者會」，紛紛截圖轉傳。圖／引用自網路
許多眼尖網友一早傻眼，網路直播預告，竟是已卸任9個月的前市長柯文哲在臉書直播蔣萬安、侯友宜的「2025世壯運暖身系列活動啟動記者會」，紛紛截圖轉傳。圖／引用自網路

台北市長蔣萬安今天與新北市長侯友宜啟動2025世壯運暖身系列活動開跑，不過許多眼尖網友一早傻眼，網路直播預告，竟是已卸任9個月的前市長柯文哲在臉書直播「2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會」，紛紛截圖轉傳，由於這場活動前市長柯文哲並不會出席，北市體育局也坦言，是因廠商發布測試貼文時，後台未將柯文哲臉書的分享取消，導致出包。

也正因有網友截圖熱烈討論，柯文哲辦公室發言人陳智菡也回應，「世壯運是在柯文哲在任時推動，我們很樂意幫忙宣傳」。

蔣萬安、侯友宜今天一同出席世壯運記者會，上午十一點的活動，卻意外有小插曲，活動開始前30分鐘，臉書突然出現前市長柯文哲的直播影片訊息，不過下面的貼文有清楚說明是蔣萬安、侯友宜共同為世壯運暖身訓練營揭開序幕。

台北市體育局緊急說明，這個烏龍出包，是記者會在發布測試貼文時，因廠商在後台未將前市長柯文哲臉書的分享取消，進而發出；但當時活動尚未開始，而廠商也於10時30分發現後立刻處理完畢。

柯文哲 網路直播

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