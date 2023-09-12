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韓國瑜願出手當整合桶箍 張麗善：樂見

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
雲林縣長張麗善（中）今赴立法院，針對外傳高雄市前市長韓國瑜鬆口，願成2024總統大選，在野陣營整合的「桶箍」，表示她非常樂觀其成，也認為韓一定非常樂意。記者屈彥辰／攝影
雲林縣長張麗善（中）今赴立法院，針對外傳高雄市前市長韓國瑜鬆口，願成2024總統大選，在野陣營整合的「桶箍」，表示她非常樂觀其成，也認為韓一定非常樂意。記者屈彥辰／攝影

雲林縣長張麗善今赴立法院，出席雲林文旦推廣記者會，外傳高雄市前市長韓國瑜鬆口，願意成為2024總統大選，在野陣營整合的「桶箍」，張麗善表示，她非常樂觀其成，也認為韓國瑜一定非常樂意。

對於傳出韓國瑜願意擔任整合的「桶箍」，張麗善說，所有在野大聯盟的大家能團結一致，任何一人能扮演此角色，她都非常樂觀其成。她沒有遇到韓國瑜本人，但她從媒體上面看到的時候，大家好像很希望韓成為整合的人、當桶箍，她認為如果韓能扮演這角色，韓一定非常樂意。

張麗善強調，唯有藍營能整合團結，整合大家的力量，讓自己先壯大，這樣才能談藍白合或在野大聯盟。

此外，針對超思雞蛋爭議，農業部聲稱自巴西進口的雞蛋，因有使用食用蠟進行噴膜，把雞蛋包膜起來，故保存期限最長可達4個月即120天。張麗善說，農業部應該要非常專業，對食品安全要非常重視。一般的家庭主婦都知道，生雞蛋經過水洗，在常溫之下應可保存7至10天，如果放在冰箱還可以保存一個月，她對於農業部說可以保存120天，她實在不知道這是什麼標準？巴西的雞蛋如果真的超過120天，這樣的雞蛋還能吃嗎？那是鐵蛋嗎？

2024選舉 2024總統選舉 韓國瑜 張麗善

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