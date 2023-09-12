賴清德強調續推雙語教育「我們一定要學習國際語言」

民進黨總統參選人賴清德今天公布「0到22歲投資未來世代」政策，在6到18歲階段，他提出五個方案，希望成就多元均優的教育環境，他再次強調將持續推動「雙語教育」，但推動雙語教育時，應該尊重學生的受教權及教師專業，參考學習現場意見，穩健推動落實英語友善的學習環境。

方案一是全面落實高中職免學費，持續推動高中職均優及社區化。賴清德說，高中職全面免學費政策，減輕學生及家長負擔，這部分明年預算都已經編列。此外，將推動高中職均優化及社區化，深化區域內資源共享，縱向連結高中及大學端合作，引導適性發展及就近就學，社區化的目的是減少交通問題，也能讓社區可以持續發展。根據108課綱，希望高中職往下與中小學連接，往上與大學端連接。

方案二是建立友善學習的教育環境。賴清德說，因應有些問題陸續出現，有五項對策，首先是積極預防校園霸凌反毒，第二是推動性平觀念教育，第三是全面檢視校園內外治安死角，改善校園周邊交通，第四是提供弱勢多元支持與關懷，第五，針對新住民家庭學生提供更友善的學習環境。

賴清德說，方案三是積極培育全球公民，全球智慧化時代已經來臨，積極做法是培養學生數位公民素養，促進下一個世代適應科技及人工智慧環境。可以想見，未來不出五年，不會人工智慧就像現在不會電腦，應該及早布局，特別是未來的社會必然是智慧家庭、智慧生活、智慧製造、智慧交通及智慧國家。一定要在起跑點上不輸給其他國家的孩子，才有競爭力。

再者是建立數位學習系統，開發學生自主學習課程與教材。賴清德說，過去的教育是傾向由師長教給孩子，老師教多少，學生學習多少，但現在應該建立系統還支持孩子自主學習。他也說，將持續推動雙語教育，「我們一定要學習國際語言，可以是英、日語或其他語言」。

賴清德說，推動雙語教育時，應該尊重學生的受教權及教師專業，參考學習現場意見，穩健推動落實英語友善的學習環境。此外也提供學生國際化學習環境，也提升國際溝通力與跨國移動力，可補助學校及學生，舉辦國際性活動，讓學生參與國際化學習。

賴清德說，方案四是優化照顧學生身心健康。落實年輕族群心理健康支持方案，支持有心理健康諮詢需求的年輕人，提宗商服務，加強高風險個案醫療轉介協助。

賴清德強調，將在各級學校強化情感教育與輔導諮詢機制，提供多元協助清少年紓解情緒困擾的管道。研擬增設「身心適應假」請假假別，尊重孩子，讓青少年有合適方式自我察覺，自主調適身心情緒壓力，不要讓孩子帶著各種情緒或創傷的心情被迫到學校。他也說，青春期階段，輔導機制非常重要；希望讓老師更從容幫助孩子。

方案五則是挹注資源提升特教品質。賴清德說，現在小學到高中有特教資格者占11萬人，約5%，跟身心障礙者占台灣整體人口比例一樣。未來國家應該推動文明社會，不應該遺漏任何一個人，哪怕是身心障礙者。

賴清德說，具體作法包括擴大特教經費投資；檢討工作項目，逐漸增補特教教師；精進鑑定安置，課程教學與就學輔道，強化支持網絡建構；完備轉銜系統，提供生涯轉銜服務。