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市政顧問有基泰門神？蔣萬安：若有違法事證一定究辦

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜第一次與蔣萬安碰面，侯友宜相當肯定蔣萬安(中)在這次民宅塌陷事件的救災處理。記者林麗玉／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜第一次與蔣萬安碰面，侯友宜相當肯定蔣萬安(中)在這次民宅塌陷事件的救災處理。記者林麗玉／攝影

大直民宅坍塌案事發多日，北市議員陳怡君今爆基泰建設之所以如此膽大包天、肆無忌憚，就是因為安插「門神」在北市府，更點名這人就是市政顧問孫偉志。對於遭質疑市政顧問有基泰門神？台北市長蔣萬安表示，如果有任何違法事證，市府一定依法究辦。

由於今天是大直民宅塌陷案後，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜第一次與蔣萬安碰面，侯也相當肯定蔣萬安在這次民宅塌陷事件的救災處理。

侯友宜表示，第一時間就他的了解，蔣萬安帶著市府團隊趕赴現場，以災民為重、安置居民、協助生活重建、全力以赴、勇於負責。

侯也說，到現在為止，北市府對這家信譽不好的廠商，全力要求嚴懲、追究責任，有看到蔣萬安負責任的態度，他相信蔣萬安，一定會讓災民的未來安置與生活，得到妥善照顧，以民為念這個態度他甚為肯定。

媒體也問蔣萬安，何時可以修法損鄰規則？蔣表示，都發局正在研議中，很快就會出來。

蔣萬安 大直

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