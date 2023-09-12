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核四禁書「述說龍門」出版 馬英九：缺知錯能改的政府

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
被各界宣稱為台電禁書的「述說龍門」將重行出版。記者張睿廷／攝影
被各界宣稱為台電禁書的「述說龍門」將重行出版。記者張睿廷／攝影

前總統馬英九、國民黨立委吳怡玎、桃園市副市長王明鉅、王伯輝前核四廠長(視訊）等人今於立法院舉行記者會，宣布被各界宣稱為台電禁書的「述說龍門」將重行出版。馬英九表示，支持重啟核四，台灣現在缺的是一個頭腦清楚、反應快速、知錯能改的政府。

馬英九說，台灣面臨著能源供應挑戰，包括5次大停電事件。全球的能源趨勢，包括許多國家將核能列為綠能，以及新能源技術的發展。尤其歐洲議會在2022年通過把核能列為綠能，整個世界趨勢都朝這方向發展，台灣應冷靜思考能源政策，並支持重啟核四，因為這是生存的辯論。

馬英九指出，台灣不缺技術、資金、人才，缺的是一個頭腦清楚、反應快速、知錯能改的政府，他呼籲政府能夠反應迅速，做出正確的決策，確保台灣的能源供應穩定。

王明鉅指出，他參訪過核四，該工程嚴謹，是台灣一項偉大的建設。台灣要強而有力的能源政策，確保能源供應穩定性，沙烏地阿拉伯就算是產油國之一，都需要請韓國協助蓋核電廠，就是為確保能源穩定。

吳怡玎表示，擔心高雄的火力發電廠對空氣品質造成影響，所以對核能問題格外關切。核四廠長當初決定寫下「述說龍門」是為保存核四建廠的歷程和故事，這本書記錄了核四工程的精密性和專業性，以及數千億元工程如何成功完成。

清大核工所特聘教授李敏指出，政府應該全面檢討，修正非核家園政策，重新評估核能在國家整體能源政策中的角色，尤其歐盟已將核能列為綠能，這是一個值得參考的趨勢，並呼籲台灣重新審視2050能源政策，考慮核能的重要性。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸說，人們過去對核四存在著許多誤解，經濟部於2014年成立核四安檢專家監督小組，由八位專家學者和兩位奇異公司顧問組成。花了16個月的時間測試核四的每個系統，確保其安全性。後來卻隨著核四封存，相關工作因此停止。

核四前廠長王伯輝因病住院無法參加記者會，錄下影片表示龍門工程是台灣當時最大工程，歷經停建與復建循環，後來因國家政策不一樣被封存，因此把故事寫下來給後人做參考，但台電印出來以後，有些人覺得和現在的「非核家園」政策相違背，因此本書也出現「狀況」，希望台電能走回正軌，也開放核四給全民參觀。

另外，前總統馬英九今天參加記者會時，被媒體詢問，是否認為新兩國論讓兩岸關係變得越來越緊張？如何看民進黨總統參選人賴清德辦公室說附和中國？少子化是不是跟兩岸惡化有關係？馬僅露出微笑說謝謝，隨即便快步上車離去，沒有回應任何問題。

馬英九指出，台灣不缺技術、資金、人才，缺的是一個頭腦清楚、反應快速、知錯能改的政府，他呼籲政府能夠反應迅速，做出正確的決策，確保台灣的能源供應穩定。記者張睿廷／攝影
馬英九指出，台灣不缺技術、資金、人才，缺的是一個頭腦清楚、反應快速、知錯能改的政府，他呼籲政府能夠反應迅速，做出正確的決策，確保台灣的能源供應穩定。記者張睿廷／攝影

核四 馬英九 核能

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