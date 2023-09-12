獨／民眾黨地方黨部頻傳染黑 柯文哲明親揭改革機制

民眾黨地方黨部成員頻被點名有黑道背景，民眾黨主席柯文哲明天親上火線舉行記者會，說明黨務革新跟地方黨部人員任用問題，提出具體檢討及改善機制，以維護民眾黨形象及聲譽。

時代力量立委邱顯智日前揭露，民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯在2007年，曾涉嫌強盜、暴力討債；雲林縣議員陳乙辰共同犯恐嚇危害安全罪、雲林縣黨部北港區主任李順晟共同犯傷害罪皆被判刑，雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉家暴。

知情人士表示，柯文哲明天將舉行黨務革新記者會，針對黨員及地方黨部人員任用問題，重新檢視現有機制的具體改善方法。

親柯人士指出，民眾黨現有管理規範比藍綠更嚴格，這次檢討主要是討論現行機制的檢討空間，告知黨職人員及初期審核規範滾動式檢討，即便是初期通過審核的黨員，後續是否有違法情事或爭議事件進行了解，明天將會公布第一波檢討後改革做法，勇於反省改進。