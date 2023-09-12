超思爭議不停歇 國民黨團疑有秘密說明會

超思進口巴西雞蛋爭議越演越烈，過程被質疑圖利特定廠商和黑箱採購。國民黨立法院黨團今舉行記者會，黨團首席副書記長李德維說，傳出3月21日有召開進口雞蛋的說明會，到底是誰參加，裡面談了什麼？農業部出來說清楚。

游毓蘭說，陳吉仲在9月6日的記者會上說，遴選進口蛋業者的第一條件是一定要有將雞蛋出口到日本或新加坡的經驗，9月10日陳拿出來號稱是超思從日本進口7680箱雞蛋的實績文件。該文件沒有報關單號，如果是正常的檢疫證明，必須要有報關單號，陳吉仲到底要遮蓋什麼？報關單號在小編的精緻設計下剛好蓋過。

游毓蘭又說，另有一個貓膩是，去年2月14日有某公司從義大利進口，檢疫局發證日期是2月14日，送檢疫日期是2月10日。超思是在去年11月14日送檢疫卻立刻發證，請問農業部動植物檢疫局的官員好意思嗎？就算假設檢疫證明是真的，日本去年10月起到今年3月爆發史上最嚴重的禽流感，居然可以在禽流感爆發後，去年11月14日送驗僅經一天就完成，視國人生命如草芥。

游毓蘭提到，陳吉仲宣稱最後一批巴西進口蛋的裝船日是5月底，因經過巴西來源場評估全程的冷鏈以及包裝完整性，都可以確保，所以延長效期是4個月。她檢視雞蛋包裝上的有效期限，是9月6日到10月6日，意思是往前推的話，裝船日是6月6日才能算，但陳又說最後一批蛋的裝船日是5月底，她不敢想像。她在9月6日索資，要求9月8日下班前提供，但直到今天都沒收到資料。

李德維說，國貿局在今年3月10日召開進口雞蛋的相關說明會，當時的農委會於3月14日也召開。現傳聞3月21日又有召開一場說明會，請問到底是誰參加，在裡面談什麼？這當中牽扯到關稅與營業稅由政府吸收，是在什麼時候定案，哪些廠商知情？希望農業部說明清楚。