來自最基層的聲音 新北里長團結力挺侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今發布新北市里長後援會支持影片，由新北市的17名里長參與拍攝，他們這次將透過里長的視角，告訴國人，侯友宜是如何在第一線為人民打拚，以魄力解決基層問題。

侯辦文宣組召集人陳國君、新聞組副召集人錢震宇、新北市里長後援會長許承煬及多位各區里長共同舉辦記者會，會中強調，人民需要一位勇敢面對挑戰、有能力解決問題的國家領導人，而面對問題、解決問題，是侯友宜一直所堅持的信念，在副市長、市長任內，始終在第一線，與里長們站在一起。

有里長在影片中提到，侯友宜的特質是會做事、有原則、服務不分黨派，是他們心目中的英雄。也有里長列舉侯友宜在新北市政績，如不畏強權站在第一線，清除五股垃圾山；僅花3年就完成整治完397公頃的塭仔圳；其他還有銀髮俱樂部、社區治安改善等，讓市民安居樂業，新北改變。

錢震宇指出，里長是最先反映民意的代表，因此侯友宜在市長任內年年進行「行動治理」，帶領局處與里長面對面，直接面對基層的心聲、魄力解決問題。對侯而言，民眾的小事，就是政府的大事，也是侯友宜最關心的事，未來也將抱持著相關理念與堅持，用照顧新北市民的魄力與決心，來替更多國人服務。

錢震宇說，今天所發布的影片更像是一支紀錄片，真實的記錄里長們與侯友宜的互動，及每天的工作，因此這部影片除了是傳達里長們支持侯友宜的心聲之外，也藉由這個機會向里長致敬，感謝其平常在基層默默付出，大家都是做實事的人。

許承煬表示，侯友宜凡事都親力親為，任何事情都站在第一線，跟里長走在一起，把市長當里長做，而影片中所呈現的，都是里長最真實的心聲。未來他如果當上總統，相信也會跟全國的國民站在一起，替我們的未來來著想、打拚。