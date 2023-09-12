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議員質疑柯市府修鄰損處理條例 黃珊珊：三大方向修嚴

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對民進黨台北市議員許淑華日前質疑，台北市前市長柯文哲任內，擅自修改鄰損鑑定規範，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，柯市府是三大方向修嚴、沒讓建商球員兼裁判。 圖／聯合報系資料照片
針對民進黨台北市議員許淑華日前質疑，台北市前市長柯文哲任內，擅自修改鄰損鑑定規範，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，柯市府是三大方向修嚴、沒讓建商球員兼裁判。 圖／聯合報系資料照片

基泰大直民宅塌陷案，民進黨台北市議員許淑華日前質疑，台北市前市長柯文哲任內，擅自修改鄰損鑑定規範。台北市前副市長、柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，柯市府「損鄰處理規則」是三大修嚴、沒讓建商球員兼裁判

基泰建設大直建案，因施工不慎造成鄰近民宅塌陷，造成300多人撤離。許淑華聲稱這是柯市府修改《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》後，導致建商球員兼裁判。黃珊珊比對修法前後版本，澄清事實並非如此。

黃珊珊指出，柯市府版本至少三大方向修嚴：一、明訂建商義務：柯市府修改規則後，明確要求建方在施工前，委由鑑定機構做鄰房現況鑑定，把「得」變成「應」，明定成為建商義務，萬一發生損鄰疑義事件時，才有施工前、後的對照依據。

二、明訂出認定書：發生損鄰疑義事件時，之前《處理規則》只寫由「監造人認定」，但怎麼認定沒寫；但修法後，改成「都發局應通知建方會同監造方」，還要求後者製作「初步安全認定書」、「損害責任歸屬初步認定書」，同時，修法後還要求這兩份認定書，要監造方、承造人之專任工程人員簽章，以強化認定效果，才送都發局備查。

三、明訂調查時限：原本的《處理規則》，當發生損鄰疑義事件時，是要都發局通知住戶、承造人、監造人擇期會同勘查損害情形，但修改後變成14天內要勘查有沒有違害公共安全、「30天內」做出損害責任歸屬初步認定，因為攸關公安很重要，不能「擇期」，還明訂出調查期限。

黃珊珊表示，對照郝、柯市府的《處理規則》前後版本，當有損鄰爭議時，不管是柯市府修法前、後，都有「監造人（方）認定」，沒有刻意改成放水讓建商「球員兼裁判」。

北市 黃珊珊 裁判

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