獨／北市府誤用柯文哲臉書帳號？ 柯辦：樂意宣傳世壯運

民眾黨總統參選人柯文哲今天沒有公開行程，不過，柯文哲臉書一早出現2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會直播，引發關注。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，可能是市府同仁用到以前的金鑰直接撥出去，因為這是柯文哲任內推動的事物，幫忙宣傳沒關係，事後將會進行相關處理。

2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動今天舉辦啟動記者會，將由台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜共同出席；但是，柯文哲今天一早臉書出現直播預告，並稱現場也邀請到神秘嘉賓到場指導，外界一度以為柯文哲將以神秘嘉賓身分出場。

不過，陳智菡表示，柯文哲並沒有要出席該場活動，臉書直播可能是市府同仁或公關公司用到金鑰，後續會進行相關處理。陳智菡強調，世壯運是在柯文哲在任時推動，我們很樂意幫忙宣傳。