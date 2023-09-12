快訊

高虹安論文侵權案出庭！她搭計程車抵達 面對提問「反應曝光」

高麗菜漲到懷疑人生 台東人氣水煎包老闆店休3周喊「無奈！」

女植物人昏迷26年突誕嬰...男護被驗DNA揭性侵 警調查片段首曝光

獨／北市府誤用柯文哲臉書帳號？ 柯辦：樂意宣傳世壯運

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲指出，民進黨執政後，吃相難看弊案連連。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲指出，民進黨執政後，吃相難看弊案連連。記者黃仲裕／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今天沒有公開行程，不過，柯文哲臉書一早出現2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會直播，引發關注。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，可能是市府同仁用到以前的金鑰直接撥出去，因為這是柯文哲任內推動的事物，幫忙宣傳沒關係，事後將會進行相關處理。

2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動今天舉辦啟動記者會，將由台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜共同出席；但是，柯文哲今天一早臉書出現直播預告，並稱現場也邀請到神秘嘉賓到場指導，外界一度以為柯文哲將以神秘嘉賓身分出場。

不過，陳智菡表示，柯文哲並沒有要出席該場活動，臉書直播可能是市府同仁或公關公司用到金鑰，後續會進行相關處理。陳智菡強調，世壯運是在柯文哲在任時推動，我們很樂意幫忙宣傳。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲

延伸閱讀

高虹安案、基泰案波及柯文哲 黃珊珊臉書表明立場

柯文哲：區域立委提名與藍營衝突較少 不分區各自努力

【即時短評】高虹安2024核爆效應 柯文哲、郭台銘恐首當其衝

高虹安涉名車豪宅等爭議 王婉諭批柯文哲顧左右而言他

相關新聞

高虹安案、基泰案波及柯文哲 黃珊珊臉書表明立場

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊在臉書發文，柯文哲台北市政府任內，對於公務員與外界來往，都定有相關規範，要求公開透...

獨／北市府誤用柯文哲臉書帳號? 柯辦：樂意宣傳世壯運

民眾黨總統參選人柯文哲今天沒有公開行程，不過，柯文哲臉書一早出現2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記...

馬英九稱兩岸惡化造成少子化 鄭文燦：非常荒謬

前總統馬英九批評蔡政府主張「兩國論」，影響兩岸關係，更指因兩岸關係惡化造成新生兒減少，並稱少子化是因為年輕人怕打仗。對此...

兩岸陷死胡同 「中斷對話 永遠是錯誤」

蔡政府上台後，兩岸正式溝通管道中斷，昨天登場的「二○二三國際地緣政治高峰論壇」有學者認為，這就像是「死胡同對話」(dia...

冷眼集／選邊站卻沒籌碼 恐任由大國宰割

「二○二三國際地緣政治高峰論壇」昨天正式登場，會中受邀發言的國內外學者無不流露出對台海情勢的擔憂，更明顯可以嗅出，小國如...

「造成新生兒減少」 馬英九批蔡總統新兩國論

前總統馬英九昨出席「二○二三地緣政治高峰論壇」，他致詞時批評蔡總統任內兩岸關係惡化，蔡仍在二○二一年雙十國慶典禮提出「中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦