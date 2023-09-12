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馬英九稱兩岸惡化造成少子化 鄭文燦：非常荒謬

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九昨天出席「2023地緣政治高峰論壇」，並以「中華民國處理兩岸關係應有的大戰略」為題做開幕致詞。記者胡經周／攝影
前總統馬英九昨天出席「2023地緣政治高峰論壇」，並以「中華民國處理兩岸關係應有的大戰略」為題做開幕致詞。記者胡經周／攝影

前總統馬英九批評蔡政府主張「兩國論」，影響兩岸關係，更指因兩岸關係惡化造成新生兒減少，並稱少子化是因為年輕人怕打仗。對此，行政院副院長鄭文燦上午受訪表示，馬英九把每件事情都連結到兩岸，甚至把年輕人害怕打仗作為不生孩子的理由，這樣的連結是非常的荒謬的。

鄭文燦表示，少子化是20年來的一個趨勢，包括日本、韓國、新加坡等亞洲先進國家都有少子化這樣的挑戰。對於馬英九這樣的說法，新加坡並沒有明顯而直接的戰爭威脅，但一樣面對少子化的挑戰。

此外，有農業粉專質疑，巴西進口蛋上價日期超過4個月，可能有食安疑慮。鄭文燦表示，進口的雞蛋是由洗選日作為製造日期，這是由農業部及食藥署來認定的，針對這個認定，食藥署和農業部都已經做了說明

馬英九 少子化 鄭文燦

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