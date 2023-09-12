賴清德今推出0到22歲政策 包括升級版「0到6歲國家養」

民進黨總統參選人賴清德繼上周公布「國家希望工程」團隊專家學者名單後，今天將在民進黨中央黨部舉行第一場國政願景發表會，公布「0到22歲投資未來世代」政策。據了解，賴清德今天將公布「0到6歲國家跟你一起養」升級版方案，公布的政策不會只聚焦於補助，還有其他政策方針。尤其賴清德將針對國民義務教育階段，推出健全藍圖。

今天除賴清德主講，青平台董事長鄭麗君及台大社會系教授林國明也將列席，並開放媒體提問。

目前蔡英文政府推出的政策包括「0到6歲國家跟你一起養」，再加上行政院日前已經推出高中職免學費、私立大學學雜費補助。其中「準公共化幼兒園」及私立大學學雜費補助等，都是賴清德在擔任閣揆及副總統時建議的政策。幕僚透露，今天除了這些「已達陣」的政策之外，賴還會提出全面性的做法，賴清德的政策希望宏觀、全面性為國人考量。