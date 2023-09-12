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進口雞蛋庫存約3700萬顆！ 專家揭：多到處理不掉

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
林裕紘10日再拿出農業部資料發文質疑，截至8月9日止，專案進口雞蛋「庫存」計約3700萬顆，就是進到多到處理不掉，才會靠蛋商幫忙處理。 圖／取自Lin bay 好油粉專
林裕紘10日再拿出農業部資料發文質疑，截至8月9日止，專案進口雞蛋「庫存」計約3700萬顆，就是進到多到處理不掉，才會靠蛋商幫忙處理。 圖／取自Lin bay 好油粉專

進口雞蛋爭議持續延燒，農業專家「Linbay好油」林裕紘近日頻頻發文質疑，卻也成為綠營側翼攻擊的對象。林裕紘10日再拿出農業部資料發文質疑，截至8月9日止，專案進口雞蛋「庫存」計約3700萬顆，就是進到多到處理不掉，才會靠蛋商幫忙處理。

林裕紘10日先發文質疑，農業部防檢署日前稱巴西來的雞蛋最晚5月30日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在市面販售架上，製造日期是9月6日、保存期限是10月5日，他質疑，「這些進口雞蛋會超過四個月保存期嗎」？

貼文一出，引發不少綠營側翼攻擊，林裕紘再貼文指，截至8月9日止，專案進口雞蛋庫存計約3700萬顆。運輸過程中損耗約67萬顆，不合格銷216萬顆，合計約283萬顆。

林裕紘表示，「庫存」兩個字看得懂嗎？就是進到多到處理不掉，才會靠蛋商幫忙處理。林裕紘並強調，他講話當然是靠證據，又不是像側翼整天只會抹黑。

雞蛋 庫存 側翼

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