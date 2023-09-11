亞洲自由民主聯盟30周年大會 民進黨：台灣並不孤單
亞洲自由民主聯盟30周年大會暨第48屆亞洲自由民主聯盟執委會於今天落幕，民進黨國際部主任趙怡翔表示，此次大會的主題為「亞洲民主的未來」，集結來自20國家120位代表，屬於重要的區域型會議，包括遠自烏克蘭、委內瑞拉的民主人士也特地赴台出席，代表民主、自由與人權無國界，台灣在捍衛價值的道路上並不孤單。
CALD為亞洲最大的政黨組織之一，其會員包括來自泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、蒙古、柬埔塞及印尼的政黨，民進黨也是創會會員。CALD主席Francis Pangilinan表示，該組織選擇在台北舉行30周年活動，反映著台灣的民主與自由照亮了區域夥伴，啟發了CALD的成員及世界各國。他肯定台灣近年來在婚姻平權、防疫及深化民主的卓越成就，強調民進黨帶領台灣成為世界自由與民主價值的典範。
Francis Pangilinan表示，「今年初中國選擇對CALD進行制裁，這個打壓的舉措團結了CALD在世界各地支持台灣的民主夥伴。今天我們站在這裡，與所有民主自由的捍衛者站在一起，就是要告訴全世界的威權勢力，我們沒有畏懼、更毫不退縮，我們的熱情與使命會帶領我們持續為自由民主奮戰，並終將迎來勝利。
民進黨副秘書長楊懿珊表示，30年前，民進黨作為CALD的創始成員之一，這期間除了民進黨，還有泰國及菲律賓的成員都曾經擔任過執政黨，都是民進黨長期以來重要的戰略夥伴之一。30年後，民進黨成為CALD成員的標竿，甚至是許多亞洲新興民主國家及政黨視為未來要並駕齊驅的對象。未來民進黨會持續強化與英國國際自由聯盟以及CALD的合作，「我們不再只是學習者，更是區域民主化的重要貢獻者。」
民進黨秘書長許立明表示，感謝世界各國的民主夥伴不遠千里而來，民進黨過往努力衝破黨禁、報禁，為台灣的民主與自由奮鬥。未來，民進黨將持續擁抱民主、進步、平等、自由等多元價值，捍衛台灣的主權並拓展國際空間，絕不會對在價值上有所退讓或者對主權做出任何讓步。
活動閉幕前，民進黨特地安排國際訪賓前往國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區以及鄭南榕基金會，親自見證台灣人民為人權與自由的奮鬥歷程。活動期間，民進黨也帶領訪賓體驗台灣的文化亮點，介紹台北市重要的民主地標及歷史景點，並品嘗台灣的夜市及星級特色美食，讓各界感受台灣的多元發展。
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