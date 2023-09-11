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AIT高雄分處長拜會 黃偉哲：台美始終堅定站在一起

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
美國在台協會高雄分處長張子霖（左），今天到台南市政府拜會市長黃偉哲（右），黃偉哲邀請他參加明年台南400活動。圖／南市府提供
美國在台協會高雄分處長張子霖（左），今天到台南市政府拜會市長黃偉哲（右），黃偉哲邀請他參加明年台南400活動。圖／南市府提供

美國在台協會高雄分處長張子霖(Neil Gibson)及副分處長顧杉明(Samuel Goffman)上月就任，今天到台南市政府拜會市長黃偉哲市長。黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接，除就台美交流進行初步討論，也邀請美國在台協會明年一同參加台南400活動。

黃偉哲感謝張分處長上任第2個星期就來訪，希望此次造訪能讓美國在台協會高雄分處的朋友們更加認識台南的文化、人文以及美食。他說，歷年來AIT駐台代表也會利用假日到台南觀光，希望張子霖有機會也能帶家人來台南玩。明年是台南400，年初開始將會舉辦台灣燈會、國際蘭展等一系列的活動，黃偉哲邀請張分處長明年能到台南共襄盛舉。

黃偉哲也提及今天是911事件22周年，他表示，22年來台灣與美國信仰著相同的民主自由理念與價值，始終堅定的站在一起，也盼望大家都能更加努力站在民主正義的一方。

張子霖感謝黃市長熱情地接待，也期待未來美國與南台灣在各方面都有更多的交流機會，加深雙方人民之間的友誼及合作夥伴關係。

張子霖二度駐台，並曾任職美國駐日本大使館、美國駐菲律賓大使館、美國駐經濟合作暨發展組織（OECD）代表團以及美國駐伊拉克大使館。副分處長顧杉明從事外交工作12年，曾派駐中國大陸、波蘭等地的美國使館。

美國在台協會高雄分處長張子霖（左一），今天到台南市政府拜會市長黃偉哲（右一）。圖／南市府提供
美國在台協會高雄分處長張子霖（左一），今天到台南市政府拜會市長黃偉哲（右一）。圖／南市府提供
美國在台協會高雄分處長張子霖（左二）及副分處長顧杉明（左一）上月就任，今天到台南市政府拜會市長黃偉哲（右二），右一為南市府新聞及國際關係處長蘇恩恩。圖／南市府提供
美國在台協會高雄分處長張子霖（左二）及副分處長顧杉明（左一）上月就任，今天到台南市政府拜會市長黃偉哲（右二），右一為南市府新聞及國際關係處長蘇恩恩。圖／南市府提供

美國在台協會 台南 黃偉哲

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