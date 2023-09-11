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賴清德的狗家人Luke已離世「未來會持續關注浪浪議題」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德日前到南港展覽館一館參訪「2023展昭台北寵物用品展」。圖／總統府提供
副總統賴清德日前到南港展覽館一館參訪「2023展昭台北寵物用品展」。圖／總統府提供

民進黨總統參選人賴清德最近在官方YouTube推出「賴桑與我」單元，用動畫及有聲書的方式介紹他與狗家人Luke的故事，但Luke本尊始終沒有現身。賴清德今天在臉書表示，其實Luke前陣子已經離開了，看到大家對Luke這麼關注與喜愛，「相信他在天上一定很高興」。

賴清德說，上周六是台灣狗狗節，他在全國幸福寵物產業後援會活動現場參觀攤位時，遇到很多熱情民眾，表明自己是「賴桑與我」的忠實觀眾，也敲碗能有更多續集。還有熱情朋友想送Luke禮物，所以他也在現場向大家說明，其實 Luke前陣子已經離開了。作為Luke的家人，這件事令他遺憾又難過。

賴清德說，透過手繪動畫，呈現他和Luke相遇的緣分與互動故事，是一個既溫暖又創新的方式，所以他也親自參與配音，每一次對著麥克風訴說，那些與Luke互動的回憶與快樂，都生動地浮現眼前。

賴清德說，感謝Luke這麼多年的陪伴，願意給他十足信任，選擇作他的家人，讓他對生命有了不同的體悟。「我也要謝謝參與『賴桑與我』系列的畫師們，手繪出精采的互動畫面，接下來幾集，會陸續曝光暖心小故事，也包括我面對 Luke 離去時的心情。」

賴清德表示，未來他會持續關注毛小孩與浪浪議題，也希望各位毛孩爸媽，都能把握與毛小孩相處的時光。

賴清德 家人 動畫 2024選舉 2024總統選舉

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