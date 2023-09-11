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台灣與瑞典綠黨交流 核能議題有激辯

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

瑞典國內也很多人支持核能，能源政策的辯論仍相當激烈！」台灣綠黨11日邀請瑞典綠黨歐洲議會候選人歐森分享瑞典綠黨的政治經驗。歐森說，瑞典綠黨本次選舉因為民眾反移民情緒降溫，所以席次增加，但瑞典仍有很多民眾支持核能，而台灣比起瑞典，風力與太陽能的條件更好，應有不錯發展空間。

核能議題辯論存廢

台灣綠黨11日舉行小型座談會，由共同召集人李菁琪、秘書長王彥涵與歐森進行對談。被問到瑞典綠黨在國內的狀況，歐森說，雖然上次選舉席次減少，但後來因為瑞典民眾對反移民情緒開始厭煩，加上愈來愈多民眾在意氣候變遷，尤其是年輕人，因此這次選舉有成長2席至18席

不過他也指出，瑞典內部對於核能辯論非常激烈，還有人希望在首都斯德哥爾摩的市中心設立小型核子反應爐（SMR），而且以歐洲各國來說，蠻多右派或是保守政黨都很支持核能；以歐盟層級觀察，德國與法國很支持核能，因此之前歐盟曾認定核能與天然氣是「綠能」，分別就是德、法遊說的結果。

歐森指出，瑞典雖然之前有公投反對發展核能，但目前執政黨是右派，而公投僅是對政府表達意見的作用，法律效力並不高，因此在瑞典國內，有關於核電廠延役、停機，甚至是新建核電廠的議題，正反兩方仍辯論相當激烈，而且他觀察到，瑞典年輕人沒那麼反核，因為核能不會排放二氧化碳。

台灣應發展風電

歐森笑說，歐盟很多支持核能議題的政治人物，也會避談核廢料處置的問題，李菁琪也分享說，台灣有很多人也支持核能，且台灣的首都附近還有2座核電廠，讓歐森直言非常危險，他說，比起瑞典，台灣在風力與太陽能發展上有更多潛力，政府應鼓勵發展。

「瑞典民眾對歐盟選舉比較不了解！」歐森分享說，瑞典綠黨在歐洲議會也有3席，瑞典主要10個政黨都會提4席，以競爭瑞典在歐洲議會分配到的21席，而雖然明年6月才選舉，但因為比起本國選舉，民眾對歐盟選舉的關注度沒那麼高，因此現在就要積極宣傳。

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瑞典 核能

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