邱毅：陳吉仲老了點但還是小英男孩 打狗要看主人

前立委邱毅在臉書表示，蔡英文總統遠在非洲都跳出來為超思案發聲，代表這件事嚴重了，她的不尋常舉動，此地無銀三百兩，超思擺明就是發國難財的貪腐集團人頭，新潮流正是此一事件核心。

邱毅指出，蔡英文有兩點很有意思，第一是要大家記得，明年1月13日大選結束後到5月20日前，她還是總統，擺明警告新潮流，別搞得太過火了，記住她仍是大老板。

邱毅說，蔡英文另一個目的在於提醒，農業部長陳吉仲老了點，可還是小英男孩，別把所有的鍋都推給他揹，打狗還得看主人。蔡英文出聲，明顯在為超思背書，替陳吉仲護航。

邱毅表示，在野陣營千萬別被轉移焦點了，國民黨母雞弱，但小雞強，這是優勢；民眾黨母雞厲害，但沒小雞配合也不行，要想方設法改善；鴻海創辦人郭台銘不要只強調興利，輕忽除弊，台灣人民不信興利的演講比賽或作文比賽，要得分，還是得靠強力除弊。

邱毅認為，選戰現在開始才是真打，民進黨總統參選人賴清德別想躺著贏，如果在野三人整合成功，團結一致對外，加上高雄市前市長韓國瑜的桶箍角色，韓粉之威，反攻號角已吹響，民進黨苦頭大了。