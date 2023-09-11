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馬英九辦公室：賴清德新兩國論 把台灣拖往險境

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九今天出席「2023地緣政治高峰論壇」，並以「中華民國處理兩岸關係應有的大戰略」為題做開幕致詞。記者胡經周／攝影
前總統馬英九今天出席「2023地緣政治高峰論壇」，並以「中華民國處理兩岸關係應有的大戰略」為題做開幕致詞。記者胡經周／攝影

前總統馬英九今天表示，副總統賴清德的新兩國論，嚴重危害兩岸關係和平穩定。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，新兩國論違反中華民國憲法，把台灣拖往前所未有的險境，是出賣台灣人利益的重大錯誤路線，馬英九必須要為台灣人把關。

賴清德競辦發言人陳世凱批評馬英九恐怕忘記自己的歷史定位，屈服於一個中國原則的九二共識。蕭旭岑指出，蔡英文與賴清德領中華民國的納稅金，卻不遵守中華民國憲法，以新兩國論執行實質台獨路線，置台灣人安全與台海安全於不顧，愧對台灣人託付。

蕭旭岑表示，蔡英文執政以來，舉債創下歷史新高，台灣人平均一個人負債27萬元，也是歷史新高。結果讓台灣人債留曾孫還不夠，新兩國論還要出賣台灣人利益，不顧台灣人的安危，蔡賴政權對得起台灣人嗎？

蕭旭岑說，明年1月總統選舉，就是戰爭與和平的選擇，既然蔡賴體制不顧台灣利益強推新兩國論，台灣人應該用手中選票下架民進黨，守護自己與子孫的安全。

台灣人 馬英九 兩國論

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