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賴清德再提新兩國論 顧好主權才能顧好人民財產所有權
針對前總統馬英九上午在「香格里拉高峰會-台北」論壇時，稱賴清德的「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定，將危害兩岸關係，副總統賴清德反駁指出，台灣擁有獨立的主權，只有我們顧好自己的主權，才能顧好人民財產的「所有權」。
賴清德今天在南投市受命宮參香時說，台灣擁有獨立的主權，才能自己選出總統、副總統、立法委員、縣市長、縣市議員及鄉鎮村里長，同時組成各級政府運用公權力來服務鄉親，所以台灣自然而然形成一個主權獨立的國家。
賴清德強調，台灣當然不屬於任何一個國家，台灣的主權是屬於2350萬的台灣人民，特別是只有顧好自己的主權，才能顧好人民財產的「所有權」，否則失去主權，人民財產的所有權才會保不住；因此呼籲維護主權是最重要的。
賴清德暗指對手陣營，不能為了追求一時的和平，就把自己主權讓度給別人，畢竟主權一旦讓度出去，和平就不能得到保障，「沒主權就沒民主；沒民主就沒自由，更加沒和平」，所以自己的第一使命就是守護台灣主權。
賴陣營並指馬英九身為前總統，應該更加審慎發言，而不是領著人民的納稅錢，附和中國所提出的路線，用恐嚇的方式，配合中國的統戰思維。
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