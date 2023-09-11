賴辦反批馬英九：領台灣納稅人的錢附和大陸

前總統馬英九今天表示，蔡英文總統任內兩岸關係惡化，民眾感到憂慮，年輕人不敢生小孩，蔡總統與副總統賴清德的兩岸論述是新兩國論。賴清德競選辦公室今天表示，馬英九恐怕忘記自己的歷史定位，就是屈服於一個中國原則的九二共識，讓台灣走向全面傾中的路，一切都要仰賴大陸善意，馬領著人民的納稅錢附和大陸。

民進黨總統參選人賴清德辦公室發言人陳世凱表示，蔡英文政府執政七年多以來，台灣已經證明自己能走向世界，不需要透過大陸走向世界。從經濟成長率來看，馬政府執政八年，台灣出口成長率9%，蔡政府自2016年到2022年，出口成長率已經達到71.74%。

他說，數字會說話，經濟成長不會騙人，馬英九當年強推的服貿協議，引發全體國人憤怒，差點把台灣推入大陸全面掌控、萬劫不復的深淵，這才是真正的危害台灣。

陳世凱指出，馬英九發言有違事實，更將大陸對台的文攻武嚇歸責於台灣。賴清德延續蔡英文總統的中華民國與中華人民共和國互不隸屬，早已是全民共識。根據民調顯示，台灣民眾不接受九二共識、認同中華民國跟中華人民共和國互不隸屬的民調數據歷年升高，馬英九身為前總統，應該更加審慎的發言，而不是領著人民的納稅錢，附和大陸所提出的路線，用恐嚇的方式，配合大陸統戰思維。