快訊

搭豪車、住豪宅惹議！高虹安神秘的「好朋友」 恐成另一樁「新竹大祕寶」

基泰董座請辭、總座落淚…仍苦吞第二根跌停 若再跌恐陷票面保衛

時力：地方政府縱容建商規避查核 官員民代淪建商門神

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷，附近鄰房嚴重受損。記者余承翰／攝影
北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷，附近鄰房嚴重受損。記者余承翰／攝影

時代力量發言人余佳蒨今天說，近期重大工安事件頻傳，地方政府主管機關長期睜隻眼閉隻眼，透過佛系的查核機制，還有事後搬出一套金錢裁罰，暫時勒令停工的標準處置流程，最後總能讓建商安全下莊，對於這些劣跡斑斑的惡質建商來講，現行法令形同虛設，毫無約束力。

時代力量發布新聞稿指出，從先前的新竹縣豐邑建設竹北天坑，釀成嚴重死傷的台中市興富發捷運事件，再到上周台北市基泰大直造成房屋傾斜，住戶無家可歸，這些事件不僅導致民眾權益受損，甚至出現嚴重傷亡。

余佳蒨表示，根據媒體報導顯示，基泰建設委託的工程顧問公司，提供台北市都發局的監測報告，明確指出部分監測儀器已超出警戒值，但是基泰未積極處置，仍然9月照常大規模開挖，最重釀成災情。

余佳蒨說，不肖建商恣意妄為，多次偷工減料或不按圖施工，除了地方政府主管機關監管不力，難辭其咎，現行建築法規罰責過輕，難以達成嚇阻效果。面對層出不窮的工安事件，時代力量先前提出修法，主張大幅度提高裁罰金額的上限，結果在立法院遭到藍綠聯手封殺，讓無辜民眾持續承擔建商漠視工安的後果。

余佳蒨指出，惡質建商過去的黑歷史，不勝枚舉，各地方首長面對事故的處理，總是選擇輕輕放下，包括新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安皆是如此，政府不但未積極管理，甚至處處為建商擦脂抹粉。

余佳蒨說，豐邑建設的前身，就是921大地震時，被質疑偷工減料的建商，近年也多次因為施工違規造成崩塌事故，內政部次長花敬群在竹北天坑案後，還稱讚豐邑建設是最適合開發的人，政府口中優良的建商是人民的夢靨，讓人質疑官員早已淪為建商門神。

時代力量 工安

延伸閱讀

基泰大直出事前44天就有異狀 高嘉瑜批建管處官商勾結

基泰大直7月監測報告流出建案早有問題？都發局長：沒收到資料

「好朋友」常找幕僚談事？ 高虹安遭綠營議員赴檢調告發

基泰總神隱挨轟哭稱委屈 柳采葳：根本是甩鍋北市府

相關新聞

兩岸關係惡化 馬英九：年輕人不敢生小孩

前總統馬英九今出席「2023地緣政治高峰論壇」，他在致詞時表示，蔡總統任內兩岸關係惡化，民眾對此感到憂慮，並反映在新生兒...

爆料超思蛋爭議遭側翼攻擊 「好油」怒被人格毀滅：一堆人渣

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘時常在網路針貶農業議題，近日在臉書踢爆超思蛋爭議，卻慘遭攻擊，他不滿怒嗆「一堆人渣...

高虹安「好朋友」干涉市政？民進黨要求高出來面對

新竹市前文化局長錢康明今天卸下公職身分，凌晨在臉書發文，指控高虹安的好朋友干涉市政。民進黨表示，高虹安應該親自出面說明清...

高虹安豪宅爭議好友干涉市政？ 邱顯智：民眾黨應調查

新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，前文化局長錢康明今天卸下公職身分，凌晨就在臉書發文，指出高虹安的「好朋友」經常找府...

時力：地方政府縱容建商規避查核 官員民代淪建商門神

時代力量發言人余佳蒨今天說，近期重大工安事件頻傳，地方政府主管機關長期睜隻眼閉隻眼，透過佛系的查核機制，還有事後搬出一套...

侯友宜周四赴美 華府訪AIT、智庫、拜訪國會議員

國民黨總統參選人侯友宜9月14日至21日，出訪美國紐約、紐澤西、華府、舊金山，在四地舉辦四場僑宴，訪問華府期間，將拜會美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦