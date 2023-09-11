時力：地方政府縱容建商規避查核 官員民代淪建商門神

時代力量發言人余佳蒨今天說，近期重大工安事件頻傳，地方政府主管機關長期睜隻眼閉隻眼，透過佛系的查核機制，還有事後搬出一套金錢裁罰，暫時勒令停工的標準處置流程，最後總能讓建商安全下莊，對於這些劣跡斑斑的惡質建商來講，現行法令形同虛設，毫無約束力。

時代力量發布新聞稿指出，從先前的新竹縣豐邑建設竹北天坑，釀成嚴重死傷的台中市興富發捷運事件，再到上周台北市基泰大直造成房屋傾斜，住戶無家可歸，這些事件不僅導致民眾權益受損，甚至出現嚴重傷亡。

余佳蒨表示，根據媒體報導顯示，基泰建設委託的工程顧問公司，提供台北市都發局的監測報告，明確指出部分監測儀器已超出警戒值，但是基泰未積極處置，仍然9月照常大規模開挖，最重釀成災情。

余佳蒨說，不肖建商恣意妄為，多次偷工減料或不按圖施工，除了地方政府主管機關監管不力，難辭其咎，現行建築法規罰責過輕，難以達成嚇阻效果。面對層出不窮的工安事件，時代力量先前提出修法，主張大幅度提高裁罰金額的上限，結果在立法院遭到藍綠聯手封殺，讓無辜民眾持續承擔建商漠視工安的後果。

余佳蒨指出，惡質建商過去的黑歷史，不勝枚舉，各地方首長面對事故的處理，總是選擇輕輕放下，包括新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安皆是如此，政府不但未積極管理，甚至處處為建商擦脂抹粉。

余佳蒨說，豐邑建設的前身，就是921大地震時，被質疑偷工減料的建商，近年也多次因為施工違規造成崩塌事故，內政部次長花敬群在竹北天坑案後，還稱讚豐邑建設是最適合開發的人，政府口中優良的建商是人民的夢靨，讓人質疑官員早已淪為建商門神。