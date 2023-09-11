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搭豪車、住豪宅惹議！高虹安神秘的「好朋友」 恐成另一樁「新竹大祕寶」

基泰董座請辭、總座落淚…仍苦吞第二根跌停 若再跌恐陷票面保衛

人物側寫／高虹安神秘的「好朋友」 恐成另一樁「新竹大祕寶」

聯合報／ 本報記者王駿杰

新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，新竹市前文化局長錢康明被去職後在臉書「解夢」，以「好朋友」暗指高虹安男友李忠庭不是幕僚長、不是府內人員，卻干涉市府事務。高虹安去年大選高喊要揭發前市長林智堅「新竹大秘寶」，如今卻爆出男友「干政」爭議，高虹安應開誠布公與男友的公私互動，否則恐成另一樁「大祕寶」，政敵都想挖呀挖。

錢康明一卸下公職身分，就在臉書大爆內幕，指高虹安的「好朋友」（指男友李忠庭）私下干涉市政，除單獨約談市長室幕僚，甚至找錢康明談跨年晚會，關心市府內事務，警告遲早會出事。

錢康明的一番話，劍指這位「好朋友」利用高虹安男友的身分，遊走在各市府局處間的灰色地帶，「喬標案、喬事情」的公私不分傳聞不斷，地方議論紛紛，必將重傷高虹安。根據錢康明說法，高虹安似乎對此卻不以為意，認為目前單身，與男友沒有婚姻關係，一旦結婚後將會財產申報。

錢康明扔下這顆震撼彈，外界一片譁然，整個高市府卻瞬間噤聲，面對高虹安男友在市府活動足跡等問題，官員不是沒接電話，就是回覆「不要問我」，呈現「已讀難回」狀態。

據悉，有公務員私下透露，李忠庭常出沒市府；也有記者在市府拍攝到李忠庭的身影，但被李感受到被跟拍，便開車不斷繞行市府停車場，似乎在「反跟蹤」，神秘舉止一度引發地方議論。

錢康明雖以「夢境」爆料內幕，但內容已涉具體指控，也有議員具名告發，倘若被證明為真，高虹安男友確實插手市府市務，且男友所租的豪宅又與建商有對價關係，除了涉嫌詐領助理費案，高虹安的財務爭議又將「火燒連環船」。

法界人士提醒，南韓前總統朴槿惠和閨密崔順實殷鑑不遠，朴透過「白手套」來處理見不得光的事，最終成為南韓首位被彈劾下台的總統，2017年入獄，直到到2021年才被特赦，由此可見，結婚與否並不影響干政界定，台灣政治人物應引以為戒。

新竹市長高虹安與「好朋友」關係，引發關注。本報系資料照片
新竹市長高虹安與「好朋友」關係，引發關注。本報系資料照片

高虹安 結婚 高虹安男友

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