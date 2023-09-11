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柯文哲再打光電議題 賴品妤嗆：民眾黨出事要轉移目標

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨籍立委賴品妤等人出席「這個世代，下個未來」記者會。記者鍾維軒／攝影
民進黨籍立委賴品妤等人出席「這個世代，下個未來」記者會。記者鍾維軒／攝影

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲日前批評，台南從爐渣案、正副議長賄選案、光電黑幕、88槍擊案，貪汙、喝花酒，簡直黑影幢幢，還嗆「新潮流不倒，台灣不會好」。民進黨籍立委賴品妤今回應，只要民眾黨出狀況就會轉移目標拋綠能說嘴，卻提不出不法事證，只會抹黑，多少人出面澄清，她呼籲「柯文哲好好想要怎麼面對高虹安貪汙被起訴、男友干政問題」

賴品妤、北市議員苗博雅等人今早出席「這個世代，下個未來」記者會，宣布聯合政見。事後受訪被問到柯文哲批評綠能一事，賴品妤表示，只要民眾黨出問題被提問，柯文哲就會轉移目標，拋出綠能來罵，1個多月來卻提不出任何不法事證，只能不斷地用不知所云的抹黑逃避回答民眾黨內的問題。

賴品妤說，綠能本身是國家政策，也是世界趨勢，1個多月來，看見非常多不分政治立場的媒體人、財經專業記者，甚至產業公會，針對漫天飛舞的假訊息出面說明，若依照柯文哲邏輯，難道杜紫軍、郭台強等投資綠能的人，也都是民進黨新潮流嗎？呼籲柯文哲好好想一下，要怎麼面對民眾黨高虹安貪汙被起訴、男友干政的問題。

苗博雅提到，要相信制度，不要相信人，這說法柯文哲也經常講，那就應該要讓有能力的人建立制度，柯文哲參選總統的政見，其中一項就是再生能源要達到40%，所有政黨中最高，一邊罵再生能源、一邊提出最高比例的再生能源，到底什麼意思？

苗博雅說，民眾黨乾脆提出法案，只要曾經擔任過立委一輩子不能在民間企業任職，或現任立委家人所屬公司絕對不可以接政府案件，問問黨內的不分區立委吳欣盈會不會接受這樣的提案，如果都提不出實際做法，真的聽不懂這邏輯。

柯文哲 民眾黨 賴品妤

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