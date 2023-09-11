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從學運到立院 太陽花學生志在立委

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
苗栗縣立委參選人曾玟學(左起)、台北市立委參選人吳沛憶、新北市立委參選人吳崢、現任立委賴品妤與台北市立委參選人苗博雅11日共同舉辦記者會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
苗栗縣立委參選人曾玟學(左起)、台北市立委參選人吳沛憶、新北市立委參選人吳崢、現任立委賴品妤與台北市立委參選人苗博雅11日共同舉辦記者會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

曾參與太陽花學運的五名立委參選人身著西裝，正襟危坐，盼能爭取下一次「衝進立法院」的立委席次！民進黨立委賴品妤、台北市立委參選人吳沛憶與苗博雅、新北市立委參選人吳崢與苗栗縣立委參選人曾玟學11共同日召開記者會，這些當初是衝進太陽花學運的年輕人，已然搖身一變成為逐一唱名問候的政治工作者。

苗博雅表示，五名候選人黨籍不全然相同，從政路徑也不同，但聚在一起的理由就是共同出生於318太陽花學運，經過9年的民意考驗，堅守著青年專業的精神，實際也做出了不少成績，是「務實的理想主義者」。苗博雅介紹到吳崢時，提到他是「我們之中，最能代表堅毅精神的人」，暗虧他兩次落選仍再出馬，引發現場來賓哈哈大笑。

賴品妤則指出，五人之所以共同聚於此，是因為對台灣主體性與人權的追求，且「我們都是年輕、艱困選區的拓荒者」，且著眼都不是眼前的席次，而是選區的需求與台灣10、20年的未來。

她舉例說，新北市政府發展東、西長期失衡，東半部非常需要資源的挹注，有許多設備已經老舊不堪使用，所以自己任內爭取許多建設，除了建設本身，更是能夠擬具地方向心力的重要項目。

吳沛憶、吳崢與曾玟學也表示將一同成立「這個世代」聯盟。聯合政見四大主張包括，「繁榮而自主的經濟，延續反服貿的路線，與正在重組的國際供應鏈連結」、「幸福而自由的生活，聚焦居住、長照與人本交通」、「促進進步有尊嚴國家，保障新住民權益、推動性別平權」與「積極拓展國際影響力，爭取國際支持」。

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太陽花學運 吳崢

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