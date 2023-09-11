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影／藍委批蔡政府無力改善低薪 年輕人相對剝奪感嚴重

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨團首席副書記長李德維（左起）、總召曾銘宗、立委費鴻泰上午舉行記者會，指蔡英文總統執政下台灣年輕人實質薪資越來越低，貧富差距不停擴大。記者蘇健忠／攝影
國民黨團首席副書記長李德維（左起）、總召曾銘宗、立委費鴻泰上午舉行記者會，指蔡英文總統執政下台灣年輕人實質薪資越來越低，貧富差距不停擴大。記者蘇健忠／攝影

國民黨團首席副書記長李德維、總召曾銘宗、立委費鴻泰上午舉行記者會，指蔡英文總統執政下台灣年輕人實質薪資越來越低，貧富差距不停擴大。

費鴻泰表示，國民黨對於改善勞工與年輕人的福利有三項主張，分別是修正三法（勞基法、勞保法、勞退法），要求企業分配稅後盈餘給員工、中小企業加薪給予優惠獎勵、基本工資調到3萬3千元。李德維指出蔡英文基本工資跳票，沒有達到三萬元，基本時薪真的對不起年輕人，相對剝奪感嚴重，也就是台灣年輕人非常焦慮的一個重點。

曾銘宗表示台灣低薪的情況非常嚴重，台灣的勞工所得占GDP的比例持續下降，去年有34萬全職勞工的月收入沒有達到25000元，經濟成長的結果並未全民共享。

蔡英文 費鴻泰 基本工資

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