蔡英文喊基本工資達3萬元確定跳票 藍營：貧富懸殊擴大

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評蔡英文當選總統後，貧富懸殊差距加大，蔡政府上任時喊的基本工資政策跳票，年輕人飽受煎熬。國民黨立委費鴻泰建議修三法，強迫上市櫃公司分配盈餘給勞工，中小企業加薪給優惠獎勵，基本工資調至3萬3000元。

費鴻泰說，蔡英文支票政策跳票，年輕人所得不但未因經濟成長共享獲利，多數年輕人對生活沒有希望。蔡英文說說勞工是心中最軟的一塊肉，這個最軟都是騙人的。

費鴻泰表示，蔡英文上任的2016年，所得前5%的人4.5萬人，後5%有469萬人，相差104倍數。到了2020年，所得前5%的人3.4萬，後5%有548萬人，兩者差距達到161倍。從勞工薪資可以看出貧富懸殊加大，經濟獲利都讓前5%的人獲得。

費鴻泰說，要針對育有小孩的人給予扣除額，希望提高50%，開徵富人稅；綜所稅中，薪資淨額在1000萬元以上，薪資所得不到三成者，開徵40%調整至45%，股利所得採分離課稅者，要從28%提高至32%。

黨團副書記長李德維指出，基本工資上周從每小時176元調升至183元，對比其他國家，日本最低工資是226元，韓國242元，比台灣整整高出59元，已達三分之一。

李德維說，蔡英文執政，小吃店，快篩生醫公司，隨便拿到16.5億標案，超思公司資本額50萬，也能進口8800萬顆雞蛋，隨便收取8%服務費，也是數千萬元，如此相對剝奪感，對年輕人是非常嚴重的打擊。蔡英文上任曾說基本工資在8年後達到3萬元，現在已經跳票。

黨團總召曾銘宗表示，蔡英文2017年說要終結青年低薪，鼓勵企業加薪，顯然蔡英文看到低薪問題。當年行政院長是賴清德，他帶頭開記者會，提出改善低薪時大措施，短中長期措施，開記者會後，就沒有下文。蔡英文有心，賴清德無力，蔡政府無力。

曾銘宗指出，現階段低薪情況非常嚴重，2022年，每月受雇勞工916萬人，薪資未滿3萬占23%，3萬以上未滿4萬占26%。既然蔡政府解決不了低薪問題，明年1月13日，支持國民黨重返執政，徹底改善低薪問題，國民黨總統參選人侯友宜上周已提出相關政見，讓侯成為中華民國總統，一起解決問題，讓所有經濟成果，全民共享。