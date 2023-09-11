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高虹安「好朋友」干涉市政？民進黨要求高出來面對

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲今天大年初一與新竹市長高虹安在新竹市關帝宮合體受訪。記者張裕珍／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲今天大年初一與新竹市長高虹安在新竹市關帝宮合體受訪。記者張裕珍／攝影

新竹市前文化局長錢康明今天卸下公職身分，凌晨在臉書發文，指控高虹安的好朋友干涉市政。民進黨表示，高虹安應該親自出面說明清楚，希望民眾黨主席柯文哲主席不要雙標，也應對外說明。

民進黨發言人張志豪表示，錢康明臉書已寫得很清楚，高虹安應該親自出面說明清楚。針對外界所質疑的名車豪宅爭議，高虹安前階段已經因為助理費案遭起訴，後續面對這麼重大的指控和質疑，很顯然是不懂利益迴避，相關涉法部分，除了高虹安應該誠實說明，也必須坦然接受議會監督。

張志豪說，柯文哲不要雙標，任何標準只要遇到愛將就轉彎，任何政黨都有黨紀和相關規範，柯文哲應面對所屬從政黨員高虹安涉貪情事，包括她前階段助理費案及這次豪宅名車等重大利益沒有迴避情事，一併主動向外界說明。

高虹安 柯文哲 民進黨

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