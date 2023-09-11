高虹安「好朋友」干涉市政？民進黨要求高出來面對

新竹市前文化局長錢康明今天卸下公職身分，凌晨在臉書發文，指控高虹安的好朋友干涉市政。民進黨表示，高虹安應該親自出面說明清楚，希望民眾黨主席柯文哲主席不要雙標，也應對外說明。

民進黨發言人張志豪表示，錢康明臉書已寫得很清楚，高虹安應該親自出面說明清楚。針對外界所質疑的名車豪宅爭議，高虹安前階段已經因為助理費案遭起訴，後續面對這麼重大的指控和質疑，很顯然是不懂利益迴避，相關涉法部分，除了高虹安應該誠實說明，也必須坦然接受議會監督。

張志豪說，柯文哲不要雙標，任何標準只要遇到愛將就轉彎，任何政黨都有黨紀和相關規範，柯文哲應面對所屬從政黨員高虹安涉貪情事，包括她前階段助理費案及這次豪宅名車等重大利益沒有迴避情事，一併主動向外界說明。